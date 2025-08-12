Trafic de influență în robă: Un avocat ar fi cerut 3.000 de euro ca să „rezolve” un dosar

Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins suma de 3.000 de euro de la administratorul unei companii, promițând că poate influența o decizie favorabilă într-un dosar legat de activitatea firmei. Acesta ar fi susținut că are legături în cadrul unei instituții de drept și că poate interveni în favoarea companiei prin intermediul

