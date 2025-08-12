Ultima oră! Un fost judecător, găsit împușcat în cap sub un pod din capitală

23:00

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, care o susține deschis pe Maia Sandu, afirmă că actuala președintă nu va accepta candidatura unui premier înaintat de partide „cu simpatii față de Rusia”, chiar dacă acea majoritate va fi aleasă prin vot democratic, la parlamentarele din toamnă. „Intrăm în analogia istorică atunci când Dodon refuza ceva și îl suspendau pe o zi, dar Curtea Constituțională e a noastră”, a declarat Sturza, în cadrul emisiunii „Adevăruri” cu Olga Bejan.