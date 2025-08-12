Cer predominant senin și temperaturi ridicate: Meteorologii prognozează o zi perfectă de vară
UNIMEDIA, 12 august 2025 07:40
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea din Moldova astăzi va fi în general stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer variind între înnorat și parțial senin.
19:00
Ultima oră! Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Bande violente și criminali însetați de sânge au cucerit capitala noastră # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat luni că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct, o măsură rară și controversată, informează Reuters, CNN și The Washington Post (WP), citate de HotNews.ro.
18:30
Patru partide considerate succesoare ale Partidului „Șor” riscă să fie dizolvate: Ministerul Justiției a depus o cerere în instanță # UNIMEDIA
Ministerul Justiției a depus azi, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului „RENAȘTERE”, Partidului „ȘANSĂ”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „VICTORIE”.
18:10
Liceele din capitală, asaltate de elevi: Peste 1700 de cereri, depuse în etapa a II-a a admiterii. Pavaloi: Sunt cu 390 mai multe decât locurile disponibile # UNIMEDIA
Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a anunțat că a doua etapă de înmatriculare în liceele din capitală s-a încheiat.
18:00
Exclusiv: Primii 5 candidați pe lista Mișcării Respect Moldova. Marian Lupu, sub numărul 1, urmat de foști judecători, deputați și miniștri # UNIMEDIA
Și Partidul Mișcarea Respect Moldova își prezintă astăzi lista de candidați pentru funcția de deputat, la alegerile din 28 septembrie 2025, la Comisia Electorală Centrală. Marian Lupu, liderul formațiunii, este sub numărul 1. Vezi cine urmează.
18:00
Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas: Cu ce a greșit Emmanuel Macron # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că a subminat negocierile dintre Israel şi Hamas, susţinând că anunţul privind recunoaşterea statului palestinian a „recompensat” gruparea teroristă, oferindu-i ocazia să „clameze victoria”, scrie digi24.ro.
17:30
Fonduri COVID pentru cluburi de swingeri, iahturi și solarii. Guvernul Tusk, prins în capcana propriei transparențe # UNIMEDIA
O inițiativă menită să demonstreze transparența guvernului condus de Donald Tusk s-a transformat într-un veritabil coșmar politic: publicarea listei beneficiarilor fondurilor europene destinate relansării economice post-COVID a scos la iveală proiecte greu de justificat – de la iahturi și baruri cu vodcă până la un club pentru swingeri, scrie adevarul.ro.
17:20
(video) „Eu nu mai pot avea copii”: Katy Black a izbucnit pe rețele, după ce haterii au invadat-o cu întrebări despre o eventuală sarcină # UNIMEDIA
Bloggerița Katy Black, care este mama a 4 băieți, a izbucnit pe rețele după ce haterii au invadat-o cu mesaje despre o eventuală sarcină. „Vreau să ies aici oficial ca să vă spun cu gura mea că eu nu mai pot să am copii și lăsați-mă o dată în pace”, a spus influencerița.
16:50
(video) Trei cazuri de rujeolă, 3 de tuberculoză și noi infectări de Covid-19 în capitală. Bolocan: Nu închidem lumea în casă. Situația e sub control # UNIMEDIA
Șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, anunță că au fost confirmate prin analize de laborator trei cazuri de rujeolă – doi copii și un adult. Totodată, au fost raportate și câteva cazuri de Covid-19.
16:50
(video) Imagini cu impact emoțional: Momentul în are caruselul pentru copii se prăbușeste în timp ce se rotea, la Costești # UNIMEDIA
În spațiul public au apărut imagini cutremurătoare care surprind exact momentul în care un caruselul pentru copii s-a prăbușit în timpul funcționării, în cadrul evenimentului „Ziua Diasporei”, organizat în satul Costești, raionul Ialoveni.
16:40
Incidentul grav de la Costești, cu prăbușirea caruselului cu copii, a avut loc la „Ziua Diasporei”, organizată de Primărie: Poliția a pornit un proces penal # UNIMEDIA
Caruselul care s-a prăbușit la Costești, rănind mai mulți copii, a fost amplasat la evenimentul „Ziua Diasporei 2025”, organizat de primăria locală. Poliția a pornit un proces penal.
16:30
Kate Middleton nu mai este cel mai îndrăgit membru al familiei regale britanice: Cine i-a luat locul # UNIMEDIA
O schimbare neașteptată a avut loc în clasamentul popularității Familiei Regale Britanice! Kate Middleton, care ani la rând a fost favorita incontestabilă a publicului, se află acum pe locul doi, scrie protv.ro.
16:20
MAE condamnă declarațiile oficialilor ruși despre intențiile de „falsificare a votului prin diasporă” la parlamentare: „Manevre ale războiului informațional” # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. „Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”, menționează responsabilii MAE.
16:10
Motivul pentru care summitul Trump-Putin va fi ținut în Alaska. „Este un loc absolut logic” # UNIMEDIA
Consilierul președintelui rus Vladimir Putin pentru afaceri externe, Iuri Ușakov, a declarat că Alaska este un loc „absolut logic” pentru summitul ruso–american programat vineri, 15 august, comparând traversarea strâmtorii Bering, care separă cele două țări, cu o simplă deplasare, scrie adevărul.ro.
16:00
Incidentul grav de la Costești, cu prăbușirea caruselului cu copii, a avut loc la Ziua Diasporei organizat de Primărie: Poliția a pornit un proces penal # UNIMEDIA
Caruselul care s-a prăbușit la Costești, rănind mai mulți copii, a fost amplasat la evenimentul „Ziua Diasporei 2025”, organizat de primăria locală. Poliția a pornit un proces penal.
16:00
Atac cibernetic asupra statului, organizat de „un actor străin”: STISC a suspendat din funcție mai mulți angajați, suspectați de complicitate # UNIMEDIA
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a inițiat o investigație privind un atac cibernetic organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. În paralel, a fost deschisă o anchetă, vizând mai mulți angajați suspectați de complicitate, care au fost suspendați din funcție pe durata verificărilor.
15:50
„Pagină de 16 mii € dispărută peste noapte”. Stamate cere anchetă pe sponsorizarea „materialelor false împotriva sa și a opoziției”: Nu o să închidem ochii # UNIMEDIA
Deputata Olesea Stamate afirmă că a solicitat Procuraturii, Poliției și Comisiei Electorale Centrale (CEC) să investigheze cine a sponsorizat materiale false împotriva sa și a opoziției, desfășurate prin pagina „Moldova Stat Liber”, care ar fi atribuită unui ONG inexistent.
15:30
Azerbaidjanul amenință că va înarma Ucraina din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice # UNIMEDIA
Guvernul de la Baku ar putea lua în considerare ridicarea interdicției de a furniza arme uneia din beligerante dacă Rusia continuă să vizeze interesele azere în Ucraina, a relatat duminică publicația azeră Caliber.Az, citând surse anonime, relatează Kyiv Independent, citat de adevarul.ro.
14:50
Exclusiv: Primii 5 candidați pe lista Mișcării Respect Moldova. Marian Lupu, sub numărul 1, urmat de foști judecători, deputați și viceminiștri # UNIMEDIA
Și Partidul Mișcarea Respect Moldova își prezintă astăzi lista de candidați pentru funcția de deputat, la alegerile din 28 septembrie 2025, la Comisia Electorală Centrală. Marian Lupu, liderul formațiunii, este sub numărul 1. Vezi cine urmează.
14:40
(video) Fugarul Ilan Șor promite salarii grase celor care vor ieși la proteste non-stop în fața Guvernului: 3000 de dolari lunar voi transfera la fiecare # UNIMEDIA
Oligarhul fugar Ilan Șor a îndemnat moldovenii să participe la un protest nelimitat în Piața Marii Adunări Naționale, începând de sâmbătă, ora 15:00. Totodată, acesta a promis că va plăti câte 3000 de dolari lunar fiecărei persoane care va lua parte zilnic la manifestație.
14:30
(video) Ședința Primăriei: Ion Ceban a cerut să fie organizate ședințe în școli, de la 1 septembrie, pentru a preveni bullying-ul # UNIMEDIA
Serviciile municipale s-au întrunit astăzi, 11 august, în ședință operativă. Pe ordinea de zi au figurat 5 subiecte.
14:20
Incident grav la Costești: Șapte copii au fost răniți după ce un carusel s-a prăbușit. Cinci micuți, spitalizați # UNIMEDIA
Incindet grav la un carusel din Costești. Potrivit informațiilor, șapte copii au fost răniți după ce un carusel pe lanțuri s-a prăbușit. Cinci dintre aceștia au fost transportați la spital.
14:10
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a ales astăzi în unanimitate patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare cu o experiență solidă în domeniul pe care îl va coordona, se arată într-un comunicat al formațiunii.
14:00
Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Fâșia Gaza. Israelul susține că un reporter era „liderul unei celule teroriste” # UNIMEDIA
Cinci jurnaliști, angajați ai postul de televiziune Al Jazeera, au murit în urma unui atac israelian asupra unui cort media amplasat în fața spitalului al-Chifa din orașul Gaza. Armata israeliană a recunoscut că l-a vizat pe unul dintre ei, reporterul Anas al-Sharif, pe care l-a calificat drept „terorist”. Al Jazeera a făcut tragicul anunț duminică, 10 august, scrie adevarul.ro.
13:50
Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru # UNIMEDIA
Zilele trecute, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru” a repetat, într-o emisiune televizată, ideea Alianței „MOLDOVENII” privind necesitatea elaborării unor proiecte de lege concrete înainte de alegerile parlamentare. „Salutăm faptul că și „Partidul Nostru” a decis să inițieze elaborarea de proiecte de lege. Este o inițiativă importantă în ajunul alegerilor”, a declarat partidul condus de economistul Denis Roșca, autorul a numeroase proiecte pentru dezvoltarea Moldovei.
13:50
Fără Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo la Balonul de Aur 2025: Cine sunt fotbaliştii nominalizaţi # UNIMEDIA
Nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 au fost dezvăluite joi, 7 august. Acordat pentru prima dată în 1956, Balonul de Aur este atât denumirea premiului oferit celor mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin, cât și a ceremoniei anuale care celebrează performanțele remarcabile din lumea fotbalului. Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo nu sunt, nici anul acesta, pe listă, scrie Olympics, citat de presa română.
13:40
„I-a permis lui Putin să treacă linia roșie”: Strategia lui Donald Trump față de Rusia dezbină Congresul SUA # UNIMEDIA
Doi senatori american au exprimat viziuni opuse cu privire la politicii lui Trump față de Ucraina, scoțând în evidență dezbaterea mai largă în legătură cu modalitatea cea mai potrivită prin care se poate încheia pacea: sancțiuni dure sau în diplomație neconvențională, scrie adevarul.ro.
13:30
Transportatorii au contestat în instanță amenzile aplicate după protestul la Delegația UE: „Poliția nu servește legii și societății” # UNIMEDIA
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul Național de Securitate Publică de acțiuni represive și ilegale împotriva șoferilor care au participat la protestul din 22 iulie, susținând că aceștia au fost amendați abuziv imediat după manifestație. APOTA anunță că a acordat asistență participanților, iar o bună parte dintre procesele-verbale contravenționale întocmite au fost deja contestate în instanțele de judecată.
13:10
A dispărut în apele Nistrului: Salvatorii caută de ieri un tânăr de 29 de ani, care a intrat în râu și nu a mai ieșit # UNIMEDIA
Un tânăr de 29 de ani este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în râul Nistru. Potrivit presei din regiune, incidentul a avut loc pe data de 10 august.
13:10
Serviciile municipale se întrunesc astăzi, 11 august, în ședință operativă. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
13:00
(video) „Colet muzical” plin cu droguri de 2,5 mil. lei, ridicat în capitală: Narcoticele au fost trimise din Spania # UNIMEDIA
Doi bărbați au fost reținuți la Chișinău după ce au primit un colet cu peste 2,4 kilograme de droguri aduse din Spania. Substanțele erau ascunse într-o boxă muzicală și urmau să fie vândute prin aplicația Telegram. Valoarea drogurilor depășește 2,5 milioane de lei, anunță oamenii legii.
12:50
(video)„Colet m uzical” plin cu droguri de 2,5 mil. lei, ridicat în capitală: Narcoticele au fost trimise din Spania # UNIMEDIA
Doi bărbați au fost reținuți la Chișinău după ce au primit un colet cu peste 2,4 kilograme de droguri aduse din Spania. Substanțele erau ascunse într-o boxă muzicală și urmau să fie vândute prin aplicația Telegram. Valoarea drogurilor depășește 2,5 milioane de lei, anunță oamenii legii.
12:40
(video) Fiica Irinei Vlah, reținută de poliție cu tot cu ziarele partidului și corturi. Topal: Continuă abuzurile împotriva Inimii Moldovei # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” denunță abuzuri din partea organelor de drept și anunță că fiica Ir9inei Vlah, lidera formațiunii, a fost reținută de omaneii legii. „Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare, fără motiv”, a anunțat pe rețele Victor Topal, fruntaș al formațiunii politice.
