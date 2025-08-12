Cer predominant senin și temperaturi ridicate: Meteorologii prognozează o zi perfectă de vară

13:30

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul Național de Securitate Publică de acțiuni represive și ilegale împotriva șoferilor care au participat la protestul din 22 iulie, susținând că aceștia au fost amendați abuziv imediat după manifestație. APOTA anunță că a acordat asistență participanților, iar o bună parte dintre procesele-verbale contravenționale întocmite au fost deja contestate în instanțele de judecată.