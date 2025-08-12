Ucrainenii au atacat în premieră o rafinărie Lukoil din Republica Komi

14:40

În noiembrie 2019, Vladislav Kanius și-a omorât iubita, aplicându-i peste 100 de lovituri cu un cuțit și alte obiecte. A fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar eliberat un an mai târziu ca să participe la războiul din Ucraina, iar în două luni era deja acasă. „El trăiește, este bine, eu niciodată nu voi […] Articolul Un tânăr care și-a ucis iubita cu bestialitate e liber după un singur an de închisoare: Efectele legii lui Putin care îi scapă de detenție pe ucigași dacă merg pe front apare prima dată în SafeNews.