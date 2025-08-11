„Pană totală” de curent în Irak, în contextul unor temperaturi record şi consum crescut

11:30

Un bărbat de 34 de ani din Orhei a fost condamnat la trei ani închisoare, după ce a răpit un automobil adus de un client la spălătoria auto din capitală