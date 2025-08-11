Zelenski avertizează despre ce pregătește de fapt, „în realitate”, Putin înainte de summitul din Alaska
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat luni că Rusia își pregătește trupele pentru noi ofensive pe teritoriul ucrainean, în loc să facă demersuri pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters.
Acum 5 minute
00:20
Descoperire tulburătoare în Antarctica: un meteorolog britanic, dispărut în 1959, a fost găsit după topirea gheții # Unica.md
După 66 de ani în care a fost îngropat sub ghețurile înghețate ale Antarcticii, corpul meteorologului britanic Dennis Bell a fost redescoperit anul acesta, readucând în prim-plan o poveste tristă
00:20
Reţeaua electrică din Irak s-a confruntat luni cu o „pană totală" provocată de „o creştere record a temperaturilor", precum şi de o creştere a consumului, care au dus la oprirea
Acum 15 minute
00:10
Anastasia Nichita, „sportiva de aur” a Moldovei: „Am strâns în palme nu doar o medalie, ci visul unei fetițe care a crezut în imposibil” # Unica.md
Pe 8 august 2025, campioana moldoveană la lupte libere, Anastasia Nichita, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj plin de emoție, marcând un an de la urcarea pe podiumul
Acum o oră
23:40
Viorel Cernăuțeanu: „Vorbim de videouri în care apar informații false despre copii traficați din Ucraina pentru organe în UE” # Unica.md
Cetățenii Republicii Moldova sunt sfătuiți să fie extrem de vigilenți în fața avalanșei de dezinformare care circulă în spațiul public, avertizează Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), citat
23:30
Epidemie suspectă de botulism în Italia: un muzician decedat, nouă persoane spitalizate și o interdicție la nivel național pentru broccoli # Unica.md
Italia se confruntă cu o alertă de sănătate publică după ce o epidemie suspectată de botulism a dus la moartea unui muzician în vârstă de 52 de ani și la
23:30
Leguma considerată „insulina vegetală” care ajută la reglarea glicemiei. Ce spun studiile și cum se administrează corect # Unica.md
Castravetele amar (Momordica charantia), plantă tropicală cu fructe verzi și gust intens amărui, este tot mai apreciat și studiat la nivel mondial pentru proprietățile sale antidiabetice. Supranumit „insulina vegetală", acest
Acum 2 ore
23:20
Zelenski avertizează despre ce pregătește de fapt, „în realitate”, Putin înainte de summitul din Alaska # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat luni că Rusia își pregătește trupele pentru noi ofensive pe teritoriul ucrainean, în loc să facă demersuri pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters.
23:10
Raport sumbru pentru Kiev, după ce rușii au străpuns defensiva ucraineană într-un sector-cheie din Donețk # Unica.md
Forțele ruse au avansat către autostrada Dobropillia-Kramatorsk din regiunea Donețk, ocupând poziții în așezările din apropiere pentru a sprijini operațiunile ofensive ulterioare, a anunțat luni, 11 august, platforma online DeepState
23:00
Medvedev, atac furibund la adresa Europei: „În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean…” # Unica.md
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a făcut noi declarații controversate cu privire la conflictul din Ucraina, acuzând autoritățile de la Kiev că ar recruta mercenari din cartelurile
22:50
Pentru mulți bucătari amatori, uleiul de măsline pare soluția ideală pentru orice rețetă, de la prăjit carne și sotat legume, până la stropit salate. Totuși, în bucătăriile profesionale, alegerea uleiului
22:50
Imagini șocante au fost făcute publice și surprind momentul exact în care un carusel pentru copii s-a prăbușit în timpul funcționării, la evenimentul „Ziua Diasporei", organizat în satul Costești, raionul
22:50
Kaja Kallas, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate, a declarat duminică faptul că orice acord între Statele Unite și Rusia privind Ucraina ar trebui
Acum 4 ore
22:00
Elisoa Cynthia, reținută pentru 24 de ore de Poliția de Frontieră din Italia: „Eu am rămas calmă” # Unica.md
Elisoa Cynthia, cunoscută drept „moldoveanca din Madagascar", a trecut printr-o experiență extrem de stresantă în Italia, după ce i-a fost refuzată intrarea în țară. Tânăra, care a rămas să trăiască
21:50
Caz șocant în Marea Britanie: Un bărbat a locuit doi ani cu trupul neînsuflețit al fostei partenere pe canapea # Unica.md
Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la 14 luni de închisoare după ce a locuit timp de cel puțin doi ani cu trupul neînsuflețit al fostei sale partenere,
21:50
Întâmplare fără precedent la o nuntă moderată de LILU! Mireasa s-a tuns în timpul evenimentului # Unica.md
Diaspora moldovenească continuă să impresioneze cu evenimente ieșite din tipare și miri gata să facă gesturi neobișnuite pentru o ceremonie memorabilă. Recent, la o nuntă moderată de Lilu (Lilia Ojovan),
21:40
Uniunea Europeană alocă o nouă tranșă de 1,6 miliarde de euro din profiturile activelor rusești înghețate pentru Ucraina # Unica.md
Uniunea Europeană a primit recent o a treia tranșă în valoare de 1,6 miliarde de euro, provenită din profiturile excepționale generate de activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei. Din
21:30
Trump promite să încerce recuperarea unor teritorii pentru Ucraina la summitul cu Putin din Alaska # Unica.md
Președintele american Donald Trump a anunțat luni, într-o conferință de presă la Casa Albă, că va încerca să negocieze recuperarea unor teritorii pentru Ucraina în cadrul întâlnirii sale de vineri
21:20
Trei localități din Moldova, selectate de UE pentru proiecte de transformare locală prin inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” # Unica.md
Orașul Leova, comuna Copceac (UTA Găgăuzia) și comuna Sireți (raionul Strășeni) au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene „Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG), implementată de PNUD, pentru a dezvolta și
21:20
AIPA a autorizat subvenții de peste 14 milioane de lei pentru fermieri în prima săptămână din august # Unica.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în perioada 4–8 august 2025, a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 14,26 milioane de lei pentru
21:10
Proiectul „Moldova în Mișcare” – investiții de 100.000 de euro și rezultate remarcabile pentru tinerii din grupuri vulnerabile # Unica.md
Proiectul „Moldova în Mișcare", implementat în perioada august 2024 – iulie 2025, a generat rezultate impresionante pentru tinerii din Republica Moldova: 100.000 de euro investiți, zece instructori locali formați, trei
21:00
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri cu proveniență ilicită în valoare totală de circa 2,2 milioane de lei săptămâna trecută. Printre acestea
21:00
IGP oferă noi detalii despre tragedia de pe traseul Bălți-Glodeni Mașina era condusă de o tânără de 19 ani # Unica.md
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19
21:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului
20:50
Șor promite public mii de dolari pentru proteste, Poliția reacționează: „O încălcare gravă a legii” # Unica.md
Poliția Republicii Moldova a reacționat în urma unui video lansat de Ilan Șor, prin care acesta promite câte 3.000 de dolari fiecărei persoane care se va alătura protestelor planificate pe
Acum 12 ore
15:50
Bucureștiul promite sprijin pentru Chișinău în lupta cu dezinformarea și organizarea unor alegeri corecte. Președintele României, Nicușor Dan, în vizită privată în Moldova # Unica.md
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că Bucureștiul va sprijini activ Republica Moldova în combaterea dezinformării și în organizarea unor alegeri corecte și transparente. Declarația a fost făcută în acest
15:50
Accident grav pe traseul M-5, lângă Corlăteni: Un adolescent de 17 ani, lovit de mașină și transportat de urgență la spital # Unica.md
Un adolescent în vârstă de 17 ani a ajuns la spital, după ce a fost lovit de un automobil pe traseul M-5, în apropierea satului Corlăteni. Accidentul a avut loc
15:50
Patru unități ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franței, au fost oprite luni, după ce un roi masiv și imprevizibil de meduze a blocat stațiile de pompare a
15:30
Sănătatea intră în era digitală: Până în 2030, 80% dintre pacienți vor avea dosar medical electronic accesibil și securizat # Unica.md
Până la sfârșitul anului 2030, autoritățile din sănătate își propun să dezvolte și să implementeze complet Dosarul electronic de sănătate, astfel încât 80% dintre pacienții care interacționează cu sistemul public
15:30
Incident de securitate cibernetică la nivel guvernamental: STISC investighează un atac atribuit unui actor străin. Angajați suspectați de complicitate, suspendați din funcție # Unica.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) din Republica Moldova a lansat o investigație de amploare privind un incident de securitate cibernetică atribuit unui actor străin, care a vizat infrastructura
15:30
CEC respinge acuzațiile Rusiei privind fraudarea alegerilor cu voturile diasporei: „O campanie de dezinformare menită să submineze încrederea în procesul electoral” # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Instituția consideră
15:30
Sportivul moldovean Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai desfășurate la Chengdu, China, între 6 și 10 august. Evenimentul a reunit
12:50
Un minor de 17 ani, arestat preventiv pentru uciderea cu deosebită cruzime a unui băiat de 15 ani la Andrușul de Sus, Cahul # Unica.md
Procuratura Cahul a anunțat arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a unui minor de 17 ani, acuzat de uciderea cu deosebită cruzime a unui băiat de 15 ani. Tragedia a
12:50
Peste 4.900 de încălcări ale regulilor de circulație, documentate de polițiști în weekend. Sute de șoferi sancționați pentru viteză, alcool și alte abateri grave # Unica.md
Weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 4.960 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere pe drumurile din țară. Printre cele mai frecvente abateri se numără: 73 de șoferi depistați la volan
12:50
Cutremur devastator de 6,1 în vestul Turciei: peste 200 de replici, clădiri prăbușite și momente de panică în Balikesir # Unica.md
Duminică, vestul Turciei a fost zguduit de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1 pe scara Richter, urmat de peste 200 de replici, cea mai mare dintre acestea având 4,6
12:40
Atac cu dispozitiv exploziv la locuința primarului din Stăuceni. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, condamnă tentativa de intimidare # Unica.md
Un incident grav s-a produs în noaptea de 9 spre 10 august la Stăuceni, unde locuința primarului Alexandru Vornicu a fost ținta unui atac cu dispozitiv exploziv. Potrivit edilului, la
12:40
Dosar de finanțare ilegală a partidelor: Un bărbat, acuzat de complicitate cu gruparea „Șor”, a recunoscut vina și va fi judecat la Chișinău # Unica.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul în care un bărbat este acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, prin acceptarea și transmiterea
11:30
O navă a marinei chineze și o ambarcațiune tot chineză, dar a gărzii de coastă, s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de
11:30
Chișinău: Angajatul unei spălătorii auto, condamnat la închisoare după ce „a curățat” de bunuri mașina unui client # Unica.md
Un bărbat de 34 de ani din Orhei a fost condamnat la trei ani închisoare, după ce a răpit un automobil adus de un client la spălătoria auto din capitală
Acum 24 ore
11:20
Clinicile stomatologice, verificate de fisc: Impozite mai mari achitate la bugetul de stat # Unica.md
Cifră de afaceri mai mică, dar impozite mai mari achitate la stat. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a verificat sistematic, pe parcursul ultimului an, 31 de clinici stomatologice
11:20
O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică, 10 august, în provincia Balikesir din vestul Turciei, a
09:30
Campania „Donează împreună cu noi” – Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie dublează faptele bune # Unica.md
Sunt printre noi, dar adesea rămân nevăzuți. Copii, vârstnici, persoane cu dizabilități sau familii care duc o luptă zilnică pentru existență. Pentru unii, un săpun, un șampon sau o cutie
09:20
Capitalele europene, în alertă: Temerile privind un posibil acord Putin–Trump care ar putea diviza NATO și influența viitorul Ucrainei # Unica.md
Capitalele europene sunt din nou cuprinse de îngrijorare, pe fondul temerilor că președintele rus Vladimir Putin ar putea reuși să divizeze NATO și să obțină concesii majore în Ucraina, în
09:10
Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia, inclusiv asupra Moscovei. Trei oameni au murit, anunță oficialii ruși # Unica.md
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni
09:10
Armata israeliană confirmă uciderea jurnalistului Al Jazeera Anas Jamal al-Sharif în Gaza. Al Jazeera respinge acuzațiile IDF # Unica.md
Armata israeliană (IDF) a confirmat duminică, 10 august, uciderea jurnalistului Al Jazeera, Anas Jamal al-Sharif, în Fâșia Gaza, susținând că acesta era, de fapt, un membru de rang înalt al
07:20
Ziua de luni vine cu energie nouă, oportunități și provocări pentru fiecare zodie. E momentul să-ți asculți intuiția, să fii atentă la semnalele universului și să profiți de șansele care
Ieri
22:20
Bani europeni pentru crama lui Medvedev, care amenință țări UE cu distrugerea atomică. „Au podgorii luxoase în Italia și primesc și subvenții europene” # Unica.md
O nouă investigație jurnalistică publicată de site-ul independent The Insider scoate la iveală modul în care oameni de afaceri și politicieni apropiați de Vladimir Putin controlează podgorii și peste 2.000
22:00
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.
21:50
Cele două persoane care au supraviețuit accidentului devastator produs ieri în raionul Telenești au fost transportate la spitalul Ministerului de Interne din Chișinău. Este vorba despre șoferul camionului implicat în ... Post-ul Supraviețuitorii accidentului de la Telenești se află în continuare în stare critică apare prima dată în Unica.md.
17:10
Un nou medicament experimental împotriva gripei, derivat din ciocolată, ar putea revoluționa tratamentul infecțiilor virale # Unica.md
Gripa continuă să reprezinte o amenințare majoră la nivel global, cu mutații imprevizibile care pun la încercare eficiența vaccinurilor și tratamentelor existente. Doar în Statele Unite, gripa sezonieră generează costuri ... Post-ul Un nou medicament experimental împotriva gripei, derivat din ciocolată, ar putea revoluționa tratamentul infecțiilor virale apare prima dată în Unica.md.
17:10
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” va fi lansată în două părți: „The Resurrection of Christ” ajunge pe marile ecrane în 2027 # Unica.md
Fanii filmului „The Passion of the Christ” (2004) primesc vești importante: continuarea mult așteptată va fi lansată în două părți, potrivit site-ului american Deadline. Noua producție, intitulată „The Resurrection of ... Post-ul Continuarea filmului „The Passion of the Christ” va fi lansată în două părți: „The Resurrection of Christ” ajunge pe marile ecrane în 2027 apare prima dată în Unica.md.
