Kaja Kallas convoacă o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din UE

13:40

O nouă descoperire a cercetătorilor NASA, realizată cu ajutorul sateliților, schimbă clasamentul celor mai fierbinți locuri de pe planetă. Dacă până acum Valea Morții (Death Valley) din California era considerată ... Post-ul Cercetătorii au descoperit cele mai fierbinți zone de pe Pământ: temperaturile pot ajunge până la 80 de grade apare prima dată în Unica.md.