Atac devastator în Fâșia Gaza: Cinci jurnaliști Al Jazeera uciși într-un bombardament israelian - VIDEO

ProTV.md, 11 august 2025 22:30

Atac devastator în Fâșia Gaza: Cinci jurnaliști Al Jazeera uciși într-un bombardament israelian - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
22:50
Incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. STISC: „Mai mulți angajați - suspendați din funcție” - VIDEO ProTV.md
Incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. STISC: „Mai mulți angajați - suspendați din funcție” - VIDEO
22:50
Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru partide, afiliate fugarului Ilan Șor. Care sunt acestea - VIDEO ProTV.md
Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru partide, afiliate fugarului Ilan Șor. Care sunt acestea - VIDEO
22:50
Zelenski avertizează despre ce pregătește de fapt, „în realitate”, Putin înainte de summitul din Alaska ProTV.md
Zelenski avertizează despre ce pregătește de fapt, „în realitate”, Putin înainte de summitul din Alaska
Acum 10 minute
22:40
Crystal Palace câștigă primul trofeu al sezonului în Anglia! Victorie dramatică cu Liverpool la penalty-uri - VIDEO ProTV.md
Crystal Palace câștigă primul trofeu al sezonului în Anglia! Victorie dramatică cu Liverpool la penalty-uri - VIDEO
22:40
Zimbru Chișinău a urcat pe podium în campionat, devansând-o pe Milsami Orhei, după victoria din meciul direct - VIDEO ProTV.md
Zimbru Chișinău a urcat pe podium în campionat, devansând-o pe Milsami Orhei, după victoria din meciul direct - VIDEO
22:40
Formația Clic Media și-a reconfirmat statutul de regină a Moldovei la futsal - VIDEO ProTV.md
Formația Clic Media și-a reconfirmat statutul de regină a Moldovei la futsal - VIDEO
22:40
Daniil Medvedev își continuă parcursul de coșmar. Rusul a fost eliminat la primul său meci jucat în cadrul Masters-ului din Cincinnati - VIDEO ProTV.md
Daniil Medvedev își continuă parcursul de coșmar. Rusul a fost eliminat la primul său meci jucat în cadrul Masters-ului din Cincinnati - VIDEO
Acum 30 minute
22:30
Atac devastator în Fâșia Gaza: Cinci jurnaliști Al Jazeera uciși într-un bombardament israelian - VIDEO ProTV.md
Atac devastator în Fâșia Gaza: Cinci jurnaliști Al Jazeera uciși într-un bombardament israelian - VIDEO
22:20
Primarul localității spune că adolescentul găsit fără suflare într-un râu era agresiv față de făptaș și îl provoca mereu: „Unde îl întâlnea, îl numea urât, cu prostii”. Ce spune despre suspect – VIDEO ProTV.md
Primarul localității spune că adolescentul găsit fără suflare într-un râu era agresiv față de făptaș și îl provoca mereu: „Unde îl întâlnea, îl numea urât, cu prostii”. Ce spune despre suspect – VIDEO
Acum o oră
22:10
Luna iulie aduce scumpiri majore: fructele și legumele s-au scumpit cu peste 30% față de anul trecut - VIDEO ProTV.md
Luna iulie aduce scumpiri majore: fructele și legumele s-au scumpit cu peste 30% față de anul trecut - VIDEO
22:10
20 de răniți în Zaporojie după bombardamentele Rusiei: autogara și universitatea avariate - VIDEO ProTV.md
20 de răniți în Zaporojie după bombardamentele Rusiei: autogara și universitatea avariate - VIDEO
22:00
Miniștrii de Externe UE discută viitorul summit Putin-Trump: Europa cere implicarea Ucrainei în negocieri - VIDEO ProTV.md
Miniștrii de Externe UE discută viitorul summit Putin-Trump: Europa cere implicarea Ucrainei în negocieri - VIDEO
22:00
Caniculă extremă în Europa: Temperaturile ating 50°C în Turcia, incendii uriașe în Spania și Italia - VIDEO ProTV.md
Caniculă extremă în Europa: Temperaturile ating 50°C în Turcia, incendii uriașe în Spania și Italia - VIDEO
21:50
Noi amenințări cu moartea la adresa judecătoarelor Mitrofan și Cucerescu, după condamnarea lui Guțul. Guzun spune că acest caz este fără precedent și organele de drept oferă protecția necesară - VIDEO ProTV.md
Noi amenințări cu moartea la adresa judecătoarelor Mitrofan și Cucerescu, după condamnarea lui Guțul. Guzun spune că acest caz este fără precedent și organele de drept oferă protecția necesară - VIDEO
Acum 2 ore
21:30
Tragedie în raionul Rîșcani: O bătrână a fost accidentată mortal în apropierea unei treceri de pietoni din Corlăteni - VIDEO ProTV.md
Tragedie în raionul Rîșcani: O bătrână a fost accidentată mortal în apropierea unei treceri de pietoni din Corlăteni - VIDEO
21:30
Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru partide, afiliate fugarului Ilan Șor. Care sunt acestea b- VIDEO ProTV.md
Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru partide, afiliate fugarului Ilan Șor. Care sunt acestea b- VIDEO
21:20
Spectacol și tradiții la hramul căruțașilor din Bravicea: ediție specială dedicată diasporei moldovenești - VIDEO ProTV.md
Spectacol și tradiții la hramul căruțașilor din Bravicea: ediție specială dedicată diasporei moldovenești - VIDEO
21:10
Noi detalii despre incidentul de la Costești: martorii spun că prăbușirea caruselului a fost cauzată de fixarea defectuoasă și neglijența operatorului: „Copiii țipau pentru că presiunea era prea mare” - VIDEO ProTV.md
Noi detalii despre incidentul de la Costești: martorii spun că prăbușirea caruselului a fost cauzată de fixarea defectuoasă și neglijența operatorului: „Copiii țipau pentru că presiunea era prea mare” - VIDEO
20:50
Criză în UTA Găgăuzia după condamnarea lui Guțul: Adunarea Populară tergiversează alegerile anticipate pentru a-și menține puterea. Ce spun experții - VIDEO ProTV.md
Criză în UTA Găgăuzia după condamnarea lui Guțul: Adunarea Populară tergiversează alegerile anticipate pentru a-și menține puterea. Ce spun experții - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.08.2025
19:50
Cu tancul împotriva motocicliștilor: Cum au prins ucrainenii în ambuscadă o grupare de asalt pe motociclete a rușilor - VIDEO ProTV.md
Cu tancul împotriva motocicliștilor: Cum au prins ucrainenii în ambuscadă o grupare de asalt pe motociclete a rușilor - VIDEO
19:50
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi” ProTV.md
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi”
19:40
De ce spune Trump că este „jenat”, înaintea mult așteptatului summit din Alaska: „Știți că mă duc să mă întâlnesc cu Putin” ProTV.md
De ce spune Trump că este „jenat”, înaintea mult așteptatului summit din Alaska: „Știți că mă duc să mă întâlnesc cu Putin”
19:40
Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul - VIDEO ProTV.md
Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul - VIDEO
19:30
Voronin, abia pe locul 50: Blocul „Patriotic” și-a depus lista la CEC. Cine sunt candidații de top ProTV.md
Voronin, abia pe locul 50: Blocul „Patriotic” și-a depus lista la CEC. Cine sunt candidații de top
19:30
Moldovenii din diaspora mai au patru zile pentru a se înregistra la votul prin corespondență ProTV.md
Moldovenii din diaspora mai au patru zile pentru a se înregistra la votul prin corespondență
19:30
Gafa lui Donald Trump: Merg vineri în Rusia, mă întâlnesc cu Putin ProTV.md
Gafa lui Donald Trump: Merg vineri în Rusia, mă întâlnesc cu Putin
Acum 6 ore
18:40
Fabrică pentru rachetele rusești de croazieră Kh-32 și Kh-101, lovită de dronele Kievului la sute de kilometri de graniță, într-un atac revendicat de SBU - VIDEO ProTV.md
Fabrică pentru rachetele rusești de croazieră Kh-32 și Kh-101, lovită de dronele Kievului la sute de kilometri de graniță, într-un atac revendicat de SBU - VIDEO
18:30
Un summit văzut ca un premiu pentru Putin. Ce vrea liderul rus de la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska ProTV.md
Un summit văzut ca un premiu pentru Putin. Ce vrea liderul rus de la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska
18:20
Trei mașini au fost avariate, după ce s-au lovit violent pe o stradă din capitală. Poliția și ambulanța au intervenit - FOTO/VIDEO ProTV.md
Trei mașini au fost avariate, după ce s-au lovit violent pe o stradă din capitală. Poliția și ambulanța au intervenit - FOTO/VIDEO
18:10
Ultima oră. Donald Trump anunță că pleacă vineri la Moscova să vorbească cu Vladmir Putin ProTV.md
Ultima oră. Donald Trump anunță că pleacă vineri la Moscova să vorbească cu Vladmir Putin
18:00
Accident grav la un carusel din Costești: Avocatul Poporului s-a autosesizat și cere măsuri urgente pentru siguranța copiilor ProTV.md
Accident grav la un carusel din Costești: Avocatul Poporului s-a autosesizat și cere măsuri urgente pentru siguranța copiilor
17:50
Cutremur de 6,1 grade în Turcia: un om a murit, 16 clădiri s-au prăbușit - VIDEO ProTV.md
Cutremur de 6,1 grade în Turcia: un om a murit, 16 clădiri s-au prăbușit - VIDEO
17:40
Opt țări nordice îi trimit un mesaj lui Trump în legătură cu acordul de pace în Ucraina. „Trebuie presiuni constante asupra lui Putin” ProTV.md
Opt țări nordice îi trimit un mesaj lui Trump în legătură cu acordul de pace în Ucraina. „Trebuie presiuni constante asupra lui Putin”
17:10
De frica dronelor ucrainene, Duma din Moscova obligă toți rușii să-și înregistreze aparatele de zbor. Taxa pe care o vor plăti ProTV.md
De frica dronelor ucrainene, Duma din Moscova obligă toți rușii să-și înregistreze aparatele de zbor. Taxa pe care o vor plăti
17:00
Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru partide, afiliate fugarului Ilan Șor. Care sunt acestea ProTV.md
Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru partide, afiliate fugarului Ilan Șor. Care sunt acestea
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.08.2025
16:50
Autoritățile trag un semnal de alarmă: Gruparea criminală Șor recurge la recompense financiare pentru a atrage oameni în acțiuni ilegale ProTV.md
Autoritățile trag un semnal de alarmă: Gruparea criminală Șor recurge la recompense financiare pentru a atrage oameni în acțiuni ilegale
Acum 8 ore
16:40
Lecția neînvățată de SUA. Ce urmărește Moscova cu negocierile de vineri cu Donald Trump ProTV.md
Lecția neînvățată de SUA. Ce urmărește Moscova cu negocierile de vineri cu Donald Trump
16:40
Europa este afectată de o caniculă „excepţională” cu temperaturi de peste 42°C ProTV.md
Europa este afectată de o caniculă „excepţională” cu temperaturi de peste 42°C
16:20
Un bărbat, salvat de medicii de pe ambulanță. A fost resuscitat după ce a suferit un stop cardio-respirator ProTV.md
Un bărbat, salvat de medicii de pe ambulanță. A fost resuscitat după ce a suferit un stop cardio-respirator
16:00
Trei cazuri noi de rujeolă - confirmate în capitală. Anunțul autorităților municipale - VIDEO ProTV.md
Trei cazuri noi de rujeolă - confirmate în capitală. Anunțul autorităților municipale - VIDEO
15:50
Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas. Cu ce a greșit Emmanuel Macron ProTV.md
Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas. Cu ce a greșit Emmanuel Macron
15:50
Donald Trump a ascuns portretele lui Barack Obama și George Bush din Casa Albă. Unde au fost mutate tablourile ProTV.md
Donald Trump a ascuns portretele lui Barack Obama și George Bush din Casa Albă. Unde au fost mutate tablourile
15:30
Incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. STISC: „Mai mulți angajați - suspendați din funcție” ProTV.md
Incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. STISC: „Mai mulți angajați - suspendați din funcție”
15:20
Trump, criticat de un fost aliat, înainte de întâlnirea cu Putin. Greșelile pe care le-ar fi făcut președintele SUA ProTV.md
Trump, criticat de un fost aliat, înainte de întâlnirea cu Putin. Greșelile pe care le-ar fi făcut președintele SUA
15:00
Atenție, șoferi. Traficul rutier pe șoseaua Hîncești - suspendat pe unele tronsoane. Care sunt acestea ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficul rutier pe șoseaua Hîncești - suspendat pe unele tronsoane. Care sunt acestea
15:00
Peste 70 de șoferi - prinși la băuți la volan, în acest weekend - VIDEO ProTV.md
Peste 70 de șoferi - prinși la băuți la volan, în acest weekend - VIDEO
Acum 12 ore
14:40
Pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere din Grecia: Doar în ultimele 48 de ore, autoritățile elene au raportat 114 noi incendii, iar pentru următoarele zile sunt prognozate condiții mai dificile - GALERIE FOTO ProTV.md
Pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere din Grecia: Doar în ultimele 48 de ore, autoritățile elene au raportat 114 noi incendii, iar pentru următoarele zile sunt prognozate condiții mai dificile - GALERIE FOTO
14:30
Zelenski insistă: Rusia prelungește războiul. Concesiile teritoriale nu o vor convinge să oprească luptele ProTV.md
Zelenski insistă: Rusia prelungește războiul. Concesiile teritoriale nu o vor convinge să oprească luptele
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.