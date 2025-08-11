Candidatul la președinția Columbiei împușcat în cap, în urmă cu două luni, a murit la spital: Mesajul emoționant al soției lui Miguel Uribe

13:50

Nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 au fost dezvăluite joi, 7 august. Acordat pentru prima dată în 1956, Balonul de Aur este atât denumirea premiului oferit celor mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin, cât și a ceremoniei anuale care celebrează performanțele remarcabile din lumea fotbalului. Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo nu sunt, nici anul acesta, pe listă, scrie Olympics, citat de presa română.