Proiectul „Moldova în Mișcare” – investiții de 100.000 de euro și rezultate remarcabile pentru tinerii din grupuri vulnerabile
Unica.md, 11 august 2025 21:10
Proiectul „Moldova în Mișcare", implementat în perioada august 2024 – iulie 2025, a generat rezultate impresionante pentru tinerii din Republica Moldova: 100.000 de euro investiți, zece instructori locali formați, trei
• • •
Acum 5 minute
21:20
Trei localități din Moldova, selectate de UE pentru proiecte de transformare locală prin inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” # Unica.md
Orașul Leova, comuna Copceac (UTA Găgăuzia) și comuna Sireți (raionul Strășeni) au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene „Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG), implementată de PNUD, pentru a dezvolta și
21:20
AIPA a autorizat subvenții de peste 14 milioane de lei pentru fermieri în prima săptămână din august # Unica.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în perioada 4–8 august 2025, a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 14,26 milioane de lei pentru
21:10
Acum 15 minute
21:00
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri cu proveniență ilicită în valoare totală de circa 2,2 milioane de lei săptămâna trecută. Printre acestea
21:00
IGP oferă noi detalii despre tragedia de pe traseul Bălți-Glodeni Mașina era condusă de o tânără de 19 ani # Unica.md
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19
21:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului
Acum 30 minute
20:50
Șor promite public mii de dolari pentru proteste, Poliția reacționează: „O încălcare gravă a legii” # Unica.md
Poliția Republicii Moldova a reacționat în urma unui video lansat de Ilan Șor, prin care acesta promite câte 3.000 de dolari fiecărei persoane care se va alătura protestelor planificate pe
Acum 6 ore
15:50
Bucureștiul promite sprijin pentru Chișinău în lupta cu dezinformarea și organizarea unor alegeri corecte. Președintele României, Nicușor Dan, în vizită privată în Moldova # Unica.md
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că Bucureștiul va sprijini activ Republica Moldova în combaterea dezinformării și în organizarea unor alegeri corecte și transparente. Declarația a fost făcută în acest
15:50
Accident grav pe traseul M-5, lângă Corlăteni: Un adolescent de 17 ani, lovit de mașină și transportat de urgență la spital # Unica.md
Un adolescent în vârstă de 17 ani a ajuns la spital, după ce a fost lovit de un automobil pe traseul M-5, în apropierea satului Corlăteni. Accidentul a avut loc
15:50
Patru unități ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franței, au fost oprite luni, după ce un roi masiv și imprevizibil de meduze a blocat stațiile de pompare a
15:30
Sănătatea intră în era digitală: Până în 2030, 80% dintre pacienți vor avea dosar medical electronic accesibil și securizat # Unica.md
Până la sfârșitul anului 2030, autoritățile din sănătate își propun să dezvolte și să implementeze complet Dosarul electronic de sănătate, astfel încât 80% dintre pacienții care interacționează cu sistemul public
15:30
Incident de securitate cibernetică la nivel guvernamental: STISC investighează un atac atribuit unui actor străin. Angajați suspectați de complicitate, suspendați din funcție # Unica.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) din Republica Moldova a lansat o investigație de amploare privind un incident de securitate cibernetică atribuit unui actor străin, care a vizat infrastructura
15:30
CEC respinge acuzațiile Rusiei privind fraudarea alegerilor cu voturile diasporei: „O campanie de dezinformare menită să submineze încrederea în procesul electoral” # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Instituția consideră
15:30
Sportivul moldovean Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai desfășurate la Chengdu, China, între 6 și 10 august. Evenimentul a reunit
Acum 12 ore
12:50
Un minor de 17 ani, arestat preventiv pentru uciderea cu deosebită cruzime a unui băiat de 15 ani la Andrușul de Sus, Cahul # Unica.md
Procuratura Cahul a anunțat arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a unui minor de 17 ani, acuzat de uciderea cu deosebită cruzime a unui băiat de 15 ani. Tragedia a
12:50
Peste 4.900 de încălcări ale regulilor de circulație, documentate de polițiști în weekend. Sute de șoferi sancționați pentru viteză, alcool și alte abateri grave # Unica.md
Weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 4.960 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere pe drumurile din țară. Printre cele mai frecvente abateri se numără: 73 de șoferi depistați la volan
12:50
Cutremur devastator de 6,1 în vestul Turciei: peste 200 de replici, clădiri prăbușite și momente de panică în Balikesir # Unica.md
Duminică, vestul Turciei a fost zguduit de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1 pe scara Richter, urmat de peste 200 de replici, cea mai mare dintre acestea având 4,6
12:40
Atac cu dispozitiv exploziv la locuința primarului din Stăuceni. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, condamnă tentativa de intimidare # Unica.md
Un incident grav s-a produs în noaptea de 9 spre 10 august la Stăuceni, unde locuința primarului Alexandru Vornicu a fost ținta unui atac cu dispozitiv exploziv. Potrivit edilului, la
12:40
Dosar de finanțare ilegală a partidelor: Un bărbat, acuzat de complicitate cu gruparea „Șor”, a recunoscut vina și va fi judecat la Chișinău # Unica.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul în care un bărbat este acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, prin acceptarea și transmiterea
11:30
O navă a marinei chineze și o ambarcațiune tot chineză, dar a gărzii de coastă, s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de
11:30
Chișinău: Angajatul unei spălătorii auto, condamnat la închisoare după ce „a curățat” de bunuri mașina unui client # Unica.md
Un bărbat de 34 de ani din Orhei a fost condamnat la trei ani închisoare, după ce a răpit un automobil adus de un client la spălătoria auto din capitală
11:20
Clinicile stomatologice, verificate de fisc: Impozite mai mari achitate la bugetul de stat # Unica.md
Cifră de afaceri mai mică, dar impozite mai mari achitate la stat. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a verificat sistematic, pe parcursul ultimului an, 31 de clinici stomatologice
11:20
O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică, 10 august, în provincia Balikesir din vestul Turciei, a
09:30
Campania „Donează împreună cu noi” – Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie dublează faptele bune # Unica.md
Sunt printre noi, dar adesea rămân nevăzuți. Copii, vârstnici, persoane cu dizabilități sau familii care duc o luptă zilnică pentru existență. Pentru unii, un săpun, un șampon sau o cutie
09:20
Capitalele europene, în alertă: Temerile privind un posibil acord Putin–Trump care ar putea diviza NATO și influența viitorul Ucrainei # Unica.md
Capitalele europene sunt din nou cuprinse de îngrijorare, pe fondul temerilor că președintele rus Vladimir Putin ar putea reuși să divizeze NATO și să obțină concesii majore în Ucraina, în
09:10
Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia, inclusiv asupra Moscovei. Trei oameni au murit, anunță oficialii ruși # Unica.md
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni
09:10
Armata israeliană confirmă uciderea jurnalistului Al Jazeera Anas Jamal al-Sharif în Gaza. Al Jazeera respinge acuzațiile IDF # Unica.md
Armata israeliană (IDF) a confirmat duminică, 10 august, uciderea jurnalistului Al Jazeera, Anas Jamal al-Sharif, în Fâșia Gaza, susținând că acesta era, de fapt, un membru de rang înalt al
Acum 24 ore
07:20
Ziua de luni vine cu energie nouă, oportunități și provocări pentru fiecare zodie. E momentul să-ți asculți intuiția, să fii atentă la semnalele universului și să profiți de șansele care
10 august 2025
22:20
Bani europeni pentru crama lui Medvedev, care amenință țări UE cu distrugerea atomică. „Au podgorii luxoase în Italia și primesc și subvenții europene” # Unica.md
O nouă investigație jurnalistică publicată de site-ul independent The Insider scoate la iveală modul în care oameni de afaceri și politicieni apropiați de Vladimir Putin controlează podgorii și peste 2.000
22:00
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.
21:50
Cele două persoane care au supraviețuit accidentului devastator produs ieri în raionul Telenești au fost transportate la spitalul Ministerului de Interne din Chișinău. Este vorba despre șoferul camionului implicat în
Ieri
17:10
Un nou medicament experimental împotriva gripei, derivat din ciocolată, ar putea revoluționa tratamentul infecțiilor virale # Unica.md
Gripa continuă să reprezinte o amenințare majoră la nivel global, cu mutații imprevizibile care pun la încercare eficiența vaccinurilor și tratamentelor existente. Doar în Statele Unite, gripa sezonieră generează costuri
17:10
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” va fi lansată în două părți: „The Resurrection of Christ” ajunge pe marile ecrane în 2027 # Unica.md
Fanii filmului „The Passion of the Christ" (2004) primesc vești importante: continuarea mult așteptată va fi lansată în două părți, potrivit site-ului american Deadline. Noua producție, intitulată „The Resurrection of
17:00
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a anunţat vineri, 8 august, autorizarea prin procedură accelerată a unui nou medicament destinat pacienţilor cu un anumit tip de cancer
16:30
VIDEO. Un meteorit prăbușit peste o casă din SUA, mai vechi decât planeta Pământ. Momentul în care bila de foc străbate cerul # Unica.md
Corpul ceresc a zburat pe cer în plină zi înainte de a exploda în statul Georgia, SUA, pe 26 iunie. Un fragment din meteorit s-a prăbușit peste o casă dintr-un
16:30
Atac ucrainean asupra unei rafinării petroliere din Rusia, la aproape 1.000 km de linia frontului: un mort și pagube materiale semnificative # Unica.md
Armata ucraineană a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Federația Rusă, vizând o rafinărie de petrol din regiunea Saratov, la aproape o mie de kilometri de linia
16:20
Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova continuă. Alături de Maia Sandu participă la Festivalul Zemii # Unica.md
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, au participat duminică, 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, raionul Călărași, unul dintre cele mai apreciate evenimente
15:30
Trei persoane au murit în stațiunile Zatoka și Karolino-Bugaz după explozia unor mine navale # Unica.md
Duminică, 10 august, trei persoane și-au pierdut viața în stațiunile Zatoka și Karolino-Bugaz din regiunea Odesa, după ce au fost aruncate în aer de mine navale în timp ce înotau
13:50
Protest cu plată la penitenciarul unde este deținută Evghenia Guțul: mai mulți participanți, amendați de poliție # Unica.md
Astăzi, Poliția a anunțat că a documentat o serie de încălcări grave în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului 13 din capitală,unde se află încarcerată Evghenia Guțul, bașcanul autonomiei Găgăuze.
13:40
Cercetătorii au descoperit cele mai fierbinți zone de pe Pământ: temperaturile pot ajunge până la 80 de grade # Unica.md
O nouă descoperire a cercetătorilor NASA, realizată cu ajutorul sateliților, schimbă clasamentul celor mai fierbinți locuri de pe planetă. Dacă până acum Valea Morții (Death Valley) din California era considerată
13:10
Crimă șocantă la Telenești: O femeie de afaceri ucisă cu bestialitate și aruncată într-o fântână # Unica.md
O crimă de o cruzime rară a avut loc joi, 8 august, în extravilanul localității Tîrșiței, raionul Telenești. O femeie de afaceri în vârstă de 50 de ani, originară din
13:00
Au apărut noi detalii șocante despre cazul adolescentului de 15 ani din localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul, găsit mort pe malul unui iaz în după-amiaza zilei de joi, 7
12:50
Dieta plant-based (bazată pe plante) câștigă tot mai mult teren în rândul femeilor care își doresc un stil de viață sănătos, echilibrat și prietenos cu mediul. De la mesele bogate
11:20
În căutarea unui stil de viață sănătos și a unei siluete de invidiat, tot mai multe femei descoperă beneficiile băuturilor naturale, ușor de preparat acasă. Una dintre cele mai apreciate
11:00
Explozibil aruncat în grădina primarului din Stăuceni. Reacția PAS: „Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii” # Unica.md
Un incident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Stăuceni, municipiul Chișinău. Un dispozitiv exploziv a fost aruncat în grădina casei primarului Alexandru Vornicu. Din
10:40
Caz șocant în Italia: Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano. Bărbatul a fost reținut # Unica.md
Un incident grav a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 9 august 2025, în orașul Avezzano, provincia L'Aquila, Italia. Un bărbat originar din Republica Moldova a fost arestat de
09:30
Ministrul Afacerilor Interne mesaj de condoleanțe pentru familiile pompierilor decedați în tragedia de la Telenești. # Unica.md
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe pentru familiile celor doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) care și-au pierdut viața în
08:50
În căutarea unui stil de viață sănătos, tot mai multe femei descoperă remedii naturale simple, dar eficiente. Printre acestea, combinația de hrișcă și chefir se remarcă prin beneficiile sale pentru
08:40
În tradițiile medicale orientale, dar și în unele metode moderne de diagnostic, aspectul limbii este considerat un indicator valoros al stării de sănătate, mai ales al sistemului digestiv. Deși pare
08:40
Un pachet suspect, lăsat noaptea trecută lângă casa primarului de Stăuceni, suburbie a Chișinăului, Alexandru Vornicu, a explodat. Poliția a intervenit la fața locului și documentează cazul. Explozia s
