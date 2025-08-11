Roman Roșca, în discuții cu directorii celor 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană: „Subiectul funcționării acestor instituții rămâne prioritar pe agenda Chișinăului”

16:00

Președinta Maia Sandu a venit cu un îndemn către cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării să se înregistreze prealabil pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit autorităților de la Chișinău, acțiunea va facilita estimarea numărului de cetățeni care intenționează să voteze în străinătate, un criteriu necesar pentru constituirea secțiilor de votare.