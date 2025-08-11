Convorbire telefonică între liderii europeni, Zelenski și Trump: Când e programată discuția

TV8, 11 august 2025 21:00

Convorbire telefonică între liderii europeni, Zelenski și Trump: Când e programată discuția

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 10 minute
21:00
Convorbire telefonică între liderii europeni, Zelenski și Trump: Când e programată discuția TV8
Acum 30 minute
20:50
/VIDEO/ Tragedie în vacanță: Cadavrul unui bărbat este căutat în apele Nistrului TV8
Acum o oră
20:30
Victor Muntean și Gheorghe Caragia, declarați integri: Comisia a decis să promoveze evaluarea externă TV8
20:20
Victor Muntean și Gheorghe Caragia, declarați integri: Comisia propune promovarea lor în evaluarea externă TV8
Acum 2 ore
19:50
/VIDEO/ Mai puține înecuri: Cu cât a scăzut rata deceselor în timpul scăldatului, în 2025 TV8
19:40
Țara care va sancționa aruncarea ilegală a gunoiului din mașini: Amenzile se ridică la 18.000 de euro TV8
Acum 4 ore
18:00
Ministerul Justiției cere dizolvarea formațiunilor din blocul lui Șor: „Continuare mascată a activității partidului interzis” TV8
17:30
Campionatul de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”, la Chișinău: Vor concura 10 jucători de elită /P/ TV8
17:20
/HARTĂ/ Alertă hidrologică: Scurgere redusă a apei din râurile mici. Perioada vizată TV8
17:20
/VIDEO/ „Îndemnuri criminale”: Poliția avertizează că Ilan Șor încearcă să cumpere participanți la proteste ilegale TV8
Acum 6 ore
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 675: Foamete, jurnaliști uciși și plan cu Gaza. Macron: „Dezastru de gravitate fără precedent” TV8
16:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1265: Avertizare pentru Moldova, apelul lui Zelenski și ajun de summit. Vance: „Nimeni nu va fi fericit” TV8
16:50
Alegeri parlamentare 2025: Blocul „Alternativa” a depus lista candidaților la CEC TV8
16:10
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 675: Jurnaliști uciși și plan de preluare a orașului Gaza. SUA: „Israelul are dreptul” TV8
16:00
/VIDEO/ Zaharova, „apărătoarea” democrației din Moldova: De ce e supărată pe Chișinău și ce ascunde sub paravanul „Evrazia” TV8
15:30
Anchetă după un atac cibernetic în Moldova: Angajați STISC au fost suspendați din funcție TV8
Acum 8 ore
14:40
Chișinăul respinge acuzațiile Rusiei despre falsificarea votului în diasporă: „Manevre ale războiului informațional” TV8
14:30
Motorina se va ieftini: Noile prețuri la carburanți pentru 12 august 2025 TV8
14:30
Carusel prăbușit la Costești: 7 copii au fost răniți în timpul distracției TV8
13:50
/VIDEO/ Subvenții pentru crescătorii de oi și capre: Câți bani vor primi peste 350 de fermieri din țară TV8
13:40
/VIDEO/ BMW furat de la o spălătorie din Chișinău: Cu ce pedeapsă s-a ales un angajat după plimbare TV8
13:40
/VIDEO/ Summitul din Alaska: Trump l-ar putea invita pe Zelenski la masa discuțiilor cu Putin TV8
13:10
/VIDEO/ „Omul de încredere” al lui Șor, trimis în judecată: Bagas și-a recunoscut vina în dosarul de finanțare ilegală a ALDE TV8
Acum 12 ore
12:20
Busola Tineretului: Start programului de mentorat oferit de profesioniști din diasporă în Moldova TV8
12:10
Lansarea programului de mentorat Busola Tineretului dedicat tinerilor din Moldova și oferit de profesioniști din diasporă TV8
12:10
Băiatul găsit mort într-un râu la Cahul ar fi fost ucis: Cine e principalul suspect TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1265: Avertizare pentru Moldova, atac în Rusia și ajun de summit. JD Vance: „Nimeni nu va fi fericit” TV8
11:40
/VIDEO/ Accident tragic la Rîșcani: O bătrână, spulberată mortal lângă o trecere de pietoni TV8
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1265: Atac cu drone în Rusia și detalii despre summitul din Alaska. JD Vance: „Nimeni nu va fi fericit” TV8
11:20
Moldova, campioană mondială la dans sportiv: Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov vin cu aurul acasă TV8
10:40
BMW furat de la o spălătorie din Chișinău: Cu ce pedeapsă s-a ales un angajat după plimbare TV8
10:00
/VIDEO/ Aur pentru Moldova: Artiom Livadari a învins un triplu campion mondial în China TV8
09:50
Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși în Gaza: Israelul îl acuză pe unul dintre ei că era „terorist” TV8
09:20
Farmacia Familiei: Donează împreună cu noi /P/ TV8
09:20
Șeful NATO, optimist în privinţa întâlnirii Trump-Putin: Va decide dacă Rusia e cu adevărat pregătită pentru pace TV8
09:00
/VIDEO/ Cutremur puternic în Turcia: O persoană a murit și cel puțin 29 au fost rănite TV8
08:10
/VIDEO/ Max, moldoveanul care și-a construit o carieră IT în Italia: „Mergem strâmb, dar în direcția bună” TV8
Acum 24 ore
07:40
Horoscop 11 august 2025 de la ChatGPT: Taurii se regăsesc, Leii strălucesc, iar intuiția Scorpionilor e foarte ascuțită TV8
07:10
/METEO/ Temperaturi generoase și ploi slabe: Cum va fi vremea astăzi, 11 august 2025 TV8
10 august 2025
21:10
/VIDEO/ Momentul în care un meteorit se prăbușește peste o casă din SUA: E mai vechi decât planeta Pământ TV8
Ieri
20:30
Un nou cutremur major în Kamceatka: Ce magnitudine a avut seismul, produs pe 10 august TV8
19:40
/VIDEO/ Nicușor Dan, în drumeție prin Republica Moldova: Cine l-a însoțit la Condrița TV8
19:20
/VIDEO/ Nicușor Dan s-a pornit în drumeție în Moldova: Cine l-a însoțit la Condrița TV8
19:10
Tendință sumbră. Gestul la care recurg tot mai mulți soldați israelieni după ororile văzute în războiul din Gaza TV8
18:20
O populară zonă turistică din Italia, închisă din cauza incendiilor de vegetație TV8
17:50
/DOC/ De la „Zile de naștere” și „Vârsta de Aur” la închisoare: Cum s-a apărat în instanță Evghenia Guțul TV8
16:50
/VIDEO/ Explozia demografică în suburbii pune presiune pe localnici: Avertismentul experților în urbanism TV8
16:20
/VIDEO/ A fugit clandestin în Italia, în 2000: Greutățile prin care a trecut o moldoveancă pentru a-și construi o viață mai bună la Roma TV8
15:50
/VIDEO/ Val de incendii în stânga Nistrului: Locuințe distruse, verdeață în flăcări și terenuri mistuite de foc TV8
15:10
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza: „Riscă să agraveze catastrofa umanitară” TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.