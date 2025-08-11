(VIDEO) Incendii masive în nord-vestul Spaniei. Mai multe localități au fost evacuate, flăcările amenință și un sit UNESCO

12:20

Renato Usatîi susține că în lista Partidului Nostru pentru parlamentarele din 28 septembrie nu se vor regăsi artiști și tiktok-eri. „Pe toți îi iubim, îi respectăm, doar că în Parlament este o muncă nebună, trebuie să ai oameni care vor reprezenta partidul și în primul rând interesul cetățenilor în aceste comisii. Să ne facem de râs cum au pățit-o alții? Doamne ferește”, a spus politicianul.