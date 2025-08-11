ELECTORALA 2025 | Blocul Patriotic și Partidul „Mișcarea Respect Moldova” au depus listele candidaților la CEC. Ce poziții vor avea în buletinul de vot

14:20

Șeful Biroului Vamal Centru, cercetat penal în dosarul mitei de 40 de mii de dolari, a fost plasat în arest la domiciliul. Ceilalți trei figuranți, printre care și șeful Postului Vamal Intern Căușeni, sunt cercetați în stare de libertate, având interdicția să părăsească țara. Informațiile în acest sens au fost confirmate pentru IPN de către Violina Moraru, responsabilă pentru comunicarea Procuraturii Generale cu reprezentanții mass-media.