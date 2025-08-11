CSM și Academia „Ștefan cel Mare” semnează un acord de colaborare strategic pentru reformarea justiției

18:30

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu cu privire la accidentul care s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit, iar șapte copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani au suferit diverse traumatisme, 5 dintre ei fiind transportați la spital .