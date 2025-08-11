Ajutorul de 1.000 lei pentru școală: Metoda prin care îi poți primi direct pe card

HN24 Online, 11 august 2025 19:30

Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I – IX, ca The post Ajutorul de 1.000 lei pentru școală: Metoda prin care îi poți primi direct pe card appeared first on Hîncești 24 Online.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HN24 Online

Acum 15 minute
19:30
Ajutorul de 1.000 lei pentru școală: Metoda prin care îi poți primi direct pe card HN24 Online
Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I – IX, ca The post Ajutorul de 1.000 lei pentru școală: Metoda prin care îi poți primi direct pe card appeared first on Hîncești 24 Online.
Acum 6 ore
14:10
Bebeluș găsit mort într-o mașină de spălat. Mama, o moldoveancă de 39 de ani, suspectată de omor HN24 Online
O descoperire șocantă a cutremurat comunitatea din Valenton, o suburbie a Parisului. Trupul neînsuflețit al unui nou-născut a fost găsit The post Bebeluș găsit mort într-o mașină de spălat. Mama, o moldoveancă de 39 de ani, suspectată de omor appeared first on Hîncești 24 Online.
Acum 24 ore
23:00
Crimă șocantă în raionul Cahul: adolescent ucis în urma unor reglări de conturi din cauza unei fete HN24 Online
Au apărut noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 07 august, în jurul orei, The post Crimă șocantă în raionul Cahul: adolescent ucis în urma unor reglări de conturi din cauza unei fete appeared first on Hîncești 24 Online.
23:00
Femeie de afaceri ucisă cu bestialitate și aruncată într-o fântână, în raionul Telenești HN24 Online
O femeie de afaceri a fost ucisă cu bestialitate, după care cadavrul acesteia a fost aruncat într-o fântână. Crima a The post Femeie de afaceri ucisă cu bestialitate și aruncată într-o fântână, în raionul Telenești appeared first on Hîncești 24 Online.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Deținut acuzat de viol și omor a evadat de la Judecătoria Cimișlia. HN24 Online
Autoritățile din sudul Republicii Moldova sunt în stare de alertă maximă după ce un deținut periculos a reușit să evadeze The post Deținut acuzat de viol și omor a evadat de la Judecătoria Cimișlia. appeared first on Hîncești 24 Online.
29 iulie 2025
19:30
Tragedie în Italia: Moldovean de 51 de ani s-a înecat sub ochii familiei, în timpul vacanței HN24 Online
Un bărbat moldovean în vârstă de 51 de ani, a murit înecat în după-amiaza zilei de duminică, 27 iulie 2025, The post Tragedie în Italia: Moldovean de 51 de ani s-a înecat sub ochii familiei, în timpul vacanței appeared first on Hîncești 24 Online.
21 iulie 2025
13:00
Tragedie în Cluj: O moldoveancă s-ar fi aruncat de la etajul unui spital pediatric, lăsând în urmă un bebeluș de două luni HN24 Online
Caz fatal în România. O moldoveancă de 39 de ani și-ar fi pus capăt zilelor, aruncându-se de la etajul unui The post Tragedie în Cluj: O moldoveancă s-ar fi aruncat de la etajul unui spital pediatric, lăsând în urmă un bebeluș de două luni appeared first on Hîncești 24 Online.
18 iulie 2025
11:30
Profesoara de la liceul „Mihail Kogălniceanu”din capitala ucisă de propriul fiu. HN24 Online
Poliția Națională a confirmat cazul profesoarei de la liceul ,,Mihail Kogălniceanu”, care ieri a fost ucisă de către fiul său, The post Profesoara de la liceul „Mihail Kogălniceanu”din capitala ucisă de propriul fiu. appeared first on Hîncești 24 Online.
14 iulie 2025
19:30
Dubla tragedie din raionul Fălești. Victimele erau profesori la școala din sat. HN24 Online
O tragedie cumplită a zguduit satul Ciolacul Vechi din raionul Fălești. Un bărbat de 44 de ani și-a împușcat soția The post Dubla tragedie din raionul Fălești. Victimele erau profesori la școala din sat. appeared first on Hîncești 24 Online.
14:10
Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 HN24 Online
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că astăzi, 14 iulie 2025, începe perioada electorală a alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 28 septembrie 2025. Potrivit The post Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 appeared first on Hîncești 24 Online.
13:30
CASCO de la Intact Asigurări Generale – Protecție personalizată pentru fiecare HN24 Online
La  Intact Asigurări Generale, găsiți soluții inovative și adaptate realităților cotidiene pentru fiecare. Pentru că știu cât de important este The post CASCO de la Intact Asigurări Generale – Protecție personalizată pentru fiecare appeared first on Hîncești 24 Online.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.