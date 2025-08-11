Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru formațiuni, ca fiind succesoare ale fostului Partid „Șor”

17:20

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că salvatorul care a murit azi în urma unui grav accident rutier din raionul Telenești este pompierul Vasile Rotari, în vârstă de 43 de ani. Împreună că un echipaj, salvatorul se deplasa la stingerea unui incendiu din satul Mihălășeni. Pompierul era angajat al Unității de Salvatori și Pompieri