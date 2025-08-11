Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru formațiuni, ca fiind succesoare ale fostului Partid „Șor”
11 august 2025
Ministerul Justiției a cerut în instanță dizolvarea partidelor „Șansă”, „Renaștere”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victoriei”, ca fiind succesoare a Partidului „Șor”, scos în afara legii în 2023. În acest sens, instituția susține că a depus luni la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva celor patru […] Articolul Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru formațiuni, ca fiind succesoare ale fostului Partid „Șor” apare prima dată în ZIUA.md.

Andrei Năstase propune indemnizații lunare pentru toți copiii până la 18 ani, ca măsură de stimulare a natalității # Ziua
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, susține că problema demografică a Republicii Moldova poate fi rezolvată printr-un set amplu de măsuri pe care statul le are la dispoziție, în special prin sprijinirea familiilor tinere. Într-o declarație video, Năstase a propus acordarea unei indemnizații lunare de 3000 de lei pentru fiecare copil […] Articolul Andrei Năstase propune indemnizații lunare pentru toți copiii până la 18 ani, ca măsură de stimulare a natalității apare prima dată în ZIUA.md.
Înalții demnitari ar trebui obligați prin lege să facă un control psihiatric, crede Renato Usatîi: Mulți au nevoie de tratament, nu de tribună # Ziua
Șeful statului, premierul, președintele Parlamentului, deputații și miniștrii trebuie să fie obligați, la nivel de legislație, să treacă un test psihologic și psihiatric. Propunerea a fost făcută de președintele formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, care susține că va pregăti și un proiect de lege în acest sens. Amintim că, la sfârșitul lunii iulie, liderul PAS […] Articolul Înalții demnitari ar trebui obligați prin lege să facă un control psihiatric, crede Renato Usatîi: Mulți au nevoie de tratament, nu de tribună apare prima dată în ZIUA.md.
Fico afirmă că Ucraina „va plăti scump” la întâlnirea din Alaska: „Indiferent de negocierile între elefanți, iarba va avea de suferit” # Ziua
Premierul slovac Robert Fico și-a exprimat un punct de vedere pesimist înaintea summitului Trump-Putin, programat pentru 15 august, subliniind că în urma conflictului dintre marile puteri va suferi cel mai mult Ucraina. Fico a afirmat că toată lumea este conștientă de rădăcinile profunde ale conflictului și de faptul că nu există o soluție militară. Oficialul […] Articolul Fico afirmă că Ucraina „va plăti scump” la întâlnirea din Alaska: „Indiferent de negocierile între elefanți, iarba va avea de suferit” apare prima dată în ZIUA.md.
FOTO | Patru suedezi au trecut la Ortodoxie, la biserica românească din Göteborg. Botezul a fost săvârșit de Episcopul Macarie al Europei de Nord # Ziua
Trei tineri și un copil, toți de etnie suedeză, au decis să îmbrățișeze credința ortodoxă. Taina botezului a fost săvârșită 10 august, în Duminca a 9-a după Rusalii, de către Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, în Biserica-Paraclis Episcopal din Göteborg, Suedia. Slujba a fost oficiată alături de preotul slujitor Silviu Iosif și […] Articolul FOTO | Patru suedezi au trecut la Ortodoxie, la biserica românească din Göteborg. Botezul a fost săvârșit de Episcopul Macarie al Europei de Nord apare prima dată în ZIUA.md.
Ilan Șor vrea să oficializeze „meseria” de protestatar! Cheamă oamenii în stradă împotriva PAS și le promite câte trei mii de dolari pe lună # Ziua
Politicianul condamnat penal, Ilan Șor, îndeamnă moldovenii să participe la un protest „nelimitat” împotriva guvernării PAS și anunță că cei care vor veni în Piața Mării Adunări Naționale vor fi remunerați lunar cu câte trei mii de dolari. Mesajul a fost transmis într-un video publicat pe rețelele de socializare. „Există o singură cale — înlăturarea […] Articolul Ilan Șor vrea să oficializeze „meseria” de protestatar! Cheamă oamenii în stradă împotriva PAS și le promite câte trei mii de dolari pe lună apare prima dată în ZIUA.md.
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să furnizeze arme Kievului # Ziua
Autoritățile azere iau în calcul ridicarea embargoului privind exportul de armament către Ucraina, ca răspuns la recentele atacuri rusești asupra obiectivelor companiei petroliere de stat SOCAR din sudul Ucrainei. Potrivit surselor citate de publicația Caliber, decizia ar putea fi luată dacă Moscova continuă „politica agresivă” împotriva intereselor Azerbaidjanului, relatează The Moscow Times. Pe 10 august, […] Articolul Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să furnizeze arme Kievului apare prima dată în ZIUA.md.
Guvernarea PAS susține că, în ultimii trei ani, a investit peste 300 de milioane de lei în Institutul de Medicină Urgentă # Ziua
Medicina de urgență a beneficiat, în ultimii trei ani, de investiții considerabile în infrastructură și în modernizarea echipamentelor necesare intervențiilor. În total, Guvernul PAS a alocat peste 300 de milioane de lei pentru Institutul de Medicină Urgentă. Aproape o treime din aceste investiții, adică 91 de milioane de lei, au ajuns pentru cea mai mare […] Articolul Guvernarea PAS susține că, în ultimii trei ani, a investit peste 300 de milioane de lei în Institutul de Medicină Urgentă apare prima dată în ZIUA.md.
Senatorul columbian Miguel Uribe Turbay a murit, la două luni după atacul armat de la un miting electoral din Bogota # Ziua
Senatorul columbian conservator și candidat la președinție Miguel Uribe Turbay a murit luni, la vârsta de 39 de ani, la mai bine de două luni după ce a fost împușcat în timpul unui miting electoral desfășurat în vestul capitalei Bogota. Vestea decesului a fost confirmată de soția sa, María Claudia Tarazona, luni dimineața, transmite AP. […] Articolul Senatorul columbian Miguel Uribe Turbay a murit, la două luni după atacul armat de la un miting electoral din Bogota apare prima dată în ZIUA.md.
Șapte copii au fost răniți, după ce un carusel s-a prăbușit la un festival organizat la Costești, Ialoveni # Ziua
Două ambulanțe au intervenit duminică seara în satul Costești, raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a defectat și s-a prăbușit. Șapte copii au fost răniți, iar cinci au ajuns la spital. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), citat de stiri.md, incidentul a avut loc în seara zilei de […] Articolul Șapte copii au fost răniți, după ce un carusel s-a prăbușit la un festival organizat la Costești, Ialoveni apare prima dată în ZIUA.md.
Autoritățile denunță un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de „un actor străin” # Ziua
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță despre un incident de securitate cibernetică, „organizat de un actor străin”, asupra infrastructurii guvernamentale”. Potrivit unui comunicat de presă, STISC, de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație. „În cadrul investigației, STISC va iniția o anchetă de serviciu în privința unor angajați, […] Articolul Autoritățile denunță un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de „un actor străin” apare prima dată în ZIUA.md.
Promotor fervent al studiilor în universitățile din R. Moldova, rectorul Viorel Bostan își trimite fiica la învățat în SUA # Ziua
Fiica rectorului Universității Tehnice din Moldova, Viorel Bostan, cel care promovează campania națională „Învață în Moldova” și îndeamnă tinerii să aleagă universitățile locale, a fost admisă la studii la Universitatea din Chicago, Statele Unite. Despre acest lucru anunță liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, care precizează că nu critică alegerea fiicei rectorului, ci cum acest […] Articolul Promotor fervent al studiilor în universitățile din R. Moldova, rectorul Viorel Bostan își trimite fiica la învățat în SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Inflația a crescut cu 5,1% de la începutul anului și cu aproape 8% timp de un an. Fructele, utilitățile și uleiul vegetal, în topul scumpirilor # Ziua
Biroul Național de Statistică anunță că, în iulie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 5,1%, din luna ianuarie până în prezent, și cu 7,93% față de luna iulie a anului trecut. Astfel, datele oficiale arată că, de la începutul anului, scumpirile cele mai mari s-au înregistrat la servicii (+9,57%), în special utilități – […] Articolul Inflația a crescut cu 5,1% de la începutul anului și cu aproape 8% timp de un an. Fructele, utilitățile și uleiul vegetal, în topul scumpirilor apare prima dată în ZIUA.md.
ANALIZĂ | George Damian: Ce vrea Rusia? Ce se întâmplă pe frontul din Ucraina? Ce vrea UE? Ce vor SUA? # Ziua
Ce vrea Rusia? a) În Ucraina Demantelarea Ucrainei în actuala formă, transformarea ei într-un stat marionetă, stat clientelar, stat asociat, nu contează vorbele, din perspectiva Rusiei în viitor Ucraina va trebui să aibă o structură și un profil asemănător cu Belarus. Asta implică demilitarizarea Ucrainei și eventual integrarea/ subordonarea sistemului militar ucrainean în cel rusesc. […] Articolul ANALIZĂ | George Damian: Ce vrea Rusia? Ce se întâmplă pe frontul din Ucraina? Ce vrea UE? Ce vor SUA? apare prima dată în ZIUA.md.
Mihail Bagas, acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților # Ziua
Activistul politic Mihail Bagas, învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, a fost trimis pe banca acuzaților. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, iar acest lucru îi poate reduce pedeapsa cu o treime. Potrivit procurorilor, în luna iunie 2023, învinuitul a fost instigat de către Ilan Șor […] Articolul Mihail Bagas, acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în ZIUA.md.
Kaja Kallas convoacă o reuniune de urgență a miniștrilor de externe ai UE înaintea întâlnirii Trump–Putin # Ziua
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat convocarea unei reuniuni de urgență a miniștrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene, în contextul pregătirilor pentru summitul programat pe 15 august în Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Întâlnirea, programată pentru luni după-amiază, va avea ca teme principale […] Articolul Kaja Kallas convoacă o reuniune de urgență a miniștrilor de externe ai UE înaintea întâlnirii Trump–Putin apare prima dată în ZIUA.md.
Trei ani de închisoare pentru bărbatul care în luna mai a furat o mașină dintr-o spălătorie auto # Ziua
Bărbatul care în luna mai a furat o mașină din parcarea spălătoriei auto unde lucra va sta trei ani la închisoare. Inculpatul, în vârstă de 34 de ani, care anterior a mai comis infracțiuni similare, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău. Potrivit dosarului, în noaptea de 31 mai, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie auto […] Articolul Trei ani de închisoare pentru bărbatul care în luna mai a furat o mașină dintr-o spălătorie auto apare prima dată în ZIUA.md.
MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, care susțin că la alegerile parlamentare din R. Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Potrivit MAE, astfel de afirmații reprezintă o ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesul […] Articolul MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești apare prima dată în ZIUA.md.
569 de ani de la moartea lui Iancu de Huneadoara, renumitul nobil medieval și voievod român care a condus Transilvania # Ziua
Atlet al lui Hristos sau Cavaler Alb, sunt printre câteva titulaturi date lui Iancu de Hunedoara, cunoscutul conducător militar și principe al Transilvaniei din secolul al XV-lea. Astăzi se fac 569 de ani de la moartea voievodului, în Zemun, lângă Belgrad, acolo unde a rămas în urma unei campanii dure împotriva otomanilor și a fost […] Articolul 569 de ani de la moartea lui Iancu de Huneadoara, renumitul nobil medieval și voievod român care a condus Transilvania apare prima dată în ZIUA.md.
Al Jazeera anunță moartea mai multor angajați în Gaza. Israelul afirmă că a lovit un terorist care se dădea drept jurnalist # Ziua
Un jurnalist de seamă al postului Al Jazeera, Anas Al Sharif, împreună cu patru colegi, au fost uciși duminică într-un atac aerian israelian în Gaza, o lovitură condamnată de organizațiile pentru drepturile jurnaliștilor și apărătorii libertății presei. Militarii israelieni au declarat că Anas Al Sharif era șeful unei celule Hamas și responsabil de organizarea unor […] Articolul Al Jazeera anunță moartea mai multor angajați în Gaza. Israelul afirmă că a lovit un terorist care se dădea drept jurnalist apare prima dată în ZIUA.md.
O femeie care traversa strada lângă o trecere de pietoni, lovită în plin de o mașină, la Râșcani. A murit la scurt timp după impact # Ziua
O femeie de 71 de ani a murit, după ce a fost tamponată de o mașină condusă de o tânără de 19 ani. Potrivit Poliției, femeia traversa strada în apropierea unui treceri de pietoni. Accidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. „Potrivit […] Articolul O femeie care traversa strada lângă o trecere de pietoni, lovită în plin de o mașină, la Râșcani. A murit la scurt timp după impact apare prima dată în ZIUA.md.
Dumitru Diacov face apel către liderii a trei partide de orientare social-democrată să meargă împreună alegeri: Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea # Ziua
Fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se unească în jurul unui pol social-democrat și să meargă împreună la alegerile parlamentare din toamnă. Diacov a lansat mesajul către PSDE, „Respect Moldova” și Partidul Democrat Modern, care, potrivit lui, împart aceeași identitate politică și […] Articolul Dumitru Diacov face apel către liderii a trei partide de orientare social-democrată să meargă împreună alegeri: Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea apare prima dată în ZIUA.md.
Partidul ALDE, înregistrat în cursa electorală. Formațiunea va fi a cincea în buletinul de vot # Ziua
Comisia Electorală Centrală a mai înregistrat un partid în curs electorală. Este vorba de Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, condus de Arina Spataru, care a prezentat autorității electorale lista cu 54 de candidați pentru funcția de deputat. CEC anunță că a fost înregistrat simbolul partidului, a fost confirmat reprezentantul la CEC și persoana responsabilă […] Articolul Partidul ALDE, înregistrat în cursa electorală. Formațiunea va fi a cincea în buletinul de vot apare prima dată în ZIUA.md.
Șeful NATO: Întâlnirea Trump–Putin va fi un „test” pentru Kremlin. „Ucraina trebuie implicată în viitoarele eforturi de pace” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că reuniunea planificată între președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va reprezenta un test al seriozității Moscovei în privința negocierilor de pace, iar Ucraina va fi implicată în viitoarele eforturi diplomatice dacă summitul din Alaska va decurge pozitiv. „Când vine vorba despre […] Articolul Șeful NATO: Întâlnirea Trump–Putin va fi un „test” pentru Kremlin. „Ucraina trebuie implicată în viitoarele eforturi de pace” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Cutremur de 6,1 grade în nord-vestul Turciei. Cel puțin un mort, zeci de răniți și clădiri prăbușite # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs duminică seara în nord-vestul Turciei, având epicentrul în districtul Sindirgi, provincia Balikesir. Seismul a provocat prăbușirea mai multor clădiri și avarierea a zeci de imobile. Autoritățile au confirmat decesul unei femei de 80 de ani, scoasă de sub dărâmături, și au raportat mai mulți răniți. Cutremurul a […] Articolul VIDEO | Cutremur de 6,1 grade în nord-vestul Turciei. Cel puțin un mort, zeci de răniți și clădiri prăbușite apare prima dată în ZIUA.md.
Performanță excepțională. R. Moldova a obținut aurul la proba de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale # Ziua
Performanță excepțională la Jocurile Mondiale din China. Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la proba standard de dans sportiv. Pe locul al doilea s-au clasat dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar bronzul a fost obținut de Dariusz Mycka și Madara Freiberga din Polonia. Amintim că sportivii moldoveni […] Articolul Performanță excepțională. R. Moldova a obținut aurul la proba de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale apare prima dată în ZIUA.md.
Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD: „Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei” # Ziua
Senatorul Partidului Social Democrat din România Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă, și-a anunțat candidatura la șefia PSD, la congresul care va avea loc în toamnă. „Am decis să îmi asum candidatura la președinția Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de […] Articolul Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD: „Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei” apare prima dată în ZIUA.md.
Vicepreședintele SUA, avertisment înaintea întâlnirii Trump–Putin: Acordul de pace ar putea să nu mulțumească nicio tabără # Ziua
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă pe deplin vreuna dintre părți, estimând că orice acord va lăsa atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”. Oficialul american a subliniat că obiectivul Washingtonului este un aranjament pe care ambele state să îl poată accepta. „Vom […] Articolul Vicepreședintele SUA, avertisment înaintea întâlnirii Trump–Putin: Acordul de pace ar putea să nu mulțumească nicio tabără apare prima dată în ZIUA.md.
Încă un general american, în vizită la Chișinău. Ambasada SUA anunță că oficialul va avea întrevederi la Ministerul Apărării și IGSU # Ziua
Ambasada Statelor Unite în R. Moldova anunță că un alt general urmează să organizeze, săptămâna viitoare, o vizită la Chișinău. Este vorba de Marvin Hunt, adjutant general al Carolinei de Nord, care nu este la prima vizită în R. Moldova. „El se va întâlni cu prieteni vechi și colegi noi din cadrul Ministerului Apărării și […] Articolul Încă un general american, în vizită la Chișinău. Ambasada SUA anunță că oficialul va avea întrevederi la Ministerul Apărării și IGSU apare prima dată în ZIUA.md.
„Înfrânarea” lucrărilor la Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii complică și mai mult soarta Guvernului Bolojan # Ziua
Social-democratul Marius Budăi avertizează că va susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan dacă lucrările la autostrăzile A7 și A8 vor fi sistate, potrivit Digi24. El a făcut apel către toți parlamentarii din Moldova să-și declare public sprijinul pentru aceste proiecte și să ceară clarificări privind continuarea lor. „Dacă nu suntem mulțumiți de […] Articolul „Înfrânarea” lucrărilor la Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii complică și mai mult soarta Guvernului Bolojan apare prima dată în ZIUA.md.
96 de ani de la nașterea renumitei actrițe Tamara Buciuceanu, „doamna comediei românești” cu rădăcini basarabene # Ziua
Astăzi se împlinesc 96 de ani de la nașterea renumitei actrițe române, un simbol al generației de aur, Tamara Buciuceanu, cunoscută și ca „doamna comediei românești”. Actriţa de teatru, film şi televiziune Tamara Buciuceanu-Botez, s-a născut în 10 august 1929, la Tighina, într-o familie de intelectuali. În 1940, după prima ocupare sovietică a Basarabiei, la […] Articolul 96 de ani de la nașterea renumitei actrițe Tamara Buciuceanu, „doamna comediei românești” cu rădăcini basarabene apare prima dată în ZIUA.md.
Tragedie pe litoralul ucrainean, pe plajele din Zatoka. Trei persoane au murit în urma exploziei mai multor mine # Ziua
Trei persoane au murit pe litoralul din Zatoka, regiunea Odesa, după ce au explodat câteva mine marine. Poliția locală anunță că explozia a avut loc la 50 de metri de mal, într-o zonă aglomerată. Tragedia a fost confirmată de șeful administrației militare regionale din Odesa, Oleg Kiper. Potrivit oficialului, un bărbat a murit la Karolina-Bugaz, […] Articolul Tragedie pe litoralul ucrainean, pe plajele din Zatoka. Trei persoane au murit în urma exploziei mai multor mine apare prima dată în ZIUA.md.
La Curtea de Apel, Evghenia Guțul ar putea scăpa de pușcărie, susține Alexandru Tănase: Pedeapsa ar putea fi anulată, fiindcă are doi copii # Ziua
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, ar putea scăpa de închisoare, în cadrul examinării dosarului la Curtea de Apel, pe motiv că are doi copii minori. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, care precizează că legislația penală prevede, în astfel de cazuri, liberarea de pedeapsă. „Dacă ne referim la dimensiunea pur umanitară, că […] Articolul La Curtea de Apel, Evghenia Guțul ar putea scăpa de pușcărie, susține Alexandru Tănase: Pedeapsa ar putea fi anulată, fiindcă are doi copii apare prima dată în ZIUA.md.
Cea mai intens circulată stradă din Chișinău, ce face legătură cu regiunea de sud, în plină reparație. Reabilitări au loc și pe str. Miorița # Ziua
Șoseaua Hâncești din Capitală, cea mai intens circulată stradă care face legătură cu raioanele de sud, se află în plin proces de reabilitare. În ultimele zile pe arteră a fost așternut stratul de asfalt de egalizare, au fost amenajate borduri noi, iar pe sectorul de beton al șoselei, în direcția orașului Ialoveni, are lor reparația […] Articolul Cea mai intens circulată stradă din Chișinău, ce face legătură cu regiunea de sud, în plină reparație. Reabilitări au loc și pe str. Miorița apare prima dată în ZIUA.md.
În urmă cu 61 de ani, se stingea Mitropolitul Visarion Puiu, primul Episcop al Hotinului, astăzi Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei # Ziua
În data de 10 august 1964, pleca în lumea celor drepți, departe de meleagurile natale, Mitropolitul Visarion Puiu, figură emblematică a Bisericii Ortodoxe Române, care a avut un rol decisiv în renașterea spirituală a românilor dintre Prut și Nistru, dar și a celor din Bucovina înstrăinată. Mitropolitul Visarion Puiu, s-a născut la 27 februarie 1879, […] Articolul În urmă cu 61 de ani, se stingea Mitropolitul Visarion Puiu, primul Episcop al Hotinului, astăzi Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
Administrația Casei Albe discută posibilitatea participării lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska # Ziua
Administrația Casei Albe discută posibilitatea de a-l invita și pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în 15 august în Alaska. Cel puțin despre acest lucru scrie publicația NBC News. Sursele publicației afirmă că nu se știe încă sigur dacă Zelenski va […] Articolul Administrația Casei Albe discută posibilitatea participării lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
O moldoveancă din Italia, însărcinată în a opta lună, a murit în urma unui stop cardiac. Femeia era acasă cu fiica ei de trei ani # Ziua
Tragedie într-o familie de moldoveni stabiliți în Italia. O tânără mamă, în vârstă de 29 de ani, a murit subit în locuința sa în urma unui stop cardiac. Femeia era în a opta lună de sarcină, iar cazul tragic s-a întâmplat în timp ce acasă se afla și fiica tinerei de doar trei ani. Victima […] Articolul O moldoveancă din Italia, însărcinată în a opta lună, a murit în urma unui stop cardiac. Femeia era acasă cu fiica ei de trei ani apare prima dată în ZIUA.md.
Maia Sandu, reacție la întâlnirea Trump-Putin: O pace dreaptă și durabilă poate fi obținută doar cu Ucraina la masa negocierilor # Ziua
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit și ea cu o reacție legată de de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc în 15 august, în Alaska și care ar urma să pună capăt ostilităților din Ucraina, conform prognozelor experților. Șefa statului s-a raliat poziției liderilor europeni și menționează că o […] Articolul Maia Sandu, reacție la întâlnirea Trump-Putin: O pace dreaptă și durabilă poate fi obținută doar cu Ucraina la masa negocierilor apare prima dată în ZIUA.md.
Liderii europeni și Ucraina ar fi propus un plan comun pentru acordul de pace cu Rusia pe care l-au trimis lui Donald Trump # Ziua
Oficialii europeni au prezentat, sâmbătă, Statelor Unite propriile propuneri de pace pentru Ucraina, înainte de întâlnirea din Alaska, din 15 august, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin privind încheierea războiului. Liderii UE subliniază că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără participarea acesteia și resping orice cedare de teritorii în condițiile unui conflict […] Articolul Liderii europeni și Ucraina ar fi propus un plan comun pentru acordul de pace cu Rusia pe care l-au trimis lui Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
Construcția Autostrăzii Moldovei, sub semnul întrebării, din cauza blocajelor legate de finanțare. Premierul cere „prioritizarea investițiilor” # Ziua
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din estul României, Autostrada A7, tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani, a intrat în impas din cauza întârzierilor la plata lucrărilor. Compania de construcții, care efectuează lucrările, a trimis muncitorii în concediu forțat până cel puțin în 18 august, în așteptarea deblocării finanțării. Ziarul de Vrancea scrie, […] Articolul Construcția Autostrăzii Moldovei, sub semnul întrebării, din cauza blocajelor legate de finanțare. Premierul cere „prioritizarea investițiilor” apare prima dată în ZIUA.md.
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Maia Sandu la Orheiul Vechi, la un festival. Vizita președintelui României a fost una privată și neanunțată # Ziua
Nicușor Dan a participat sâmbătă seara la un festival de muzică din preajma satului Trebujeni din Rezervația Orheiul Vechi. Președintele României, care s-a aflat într-o vizită privată și neanunțată de București și Chișinău, s-a întâlnit în cadrul evenimentului cu Maia Sandu. Oficialii au făcut fotografii cu participanții la festival și au urmărit concertul în doi […] Articolul Nicușor Dan s-a întâlnit cu Maia Sandu la Orheiul Vechi, la un festival. Vizita președintelui României a fost una privată și neanunțată apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Explozie în preajma casei primarului din Stăuceni. Presupusul atac a avut loc după miezul nopții # Ziua
Un mic obiect improvizat a explodat, noaptea trecută, în preajma casei primarului din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu. Despre incident a anunțat chiar alesul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția. Din imaginile publicate de pe o cameră de supraveghere se vede cum dispozitivul explodează lângă gardul din curtea locuinței, […] Articolul VIDEO | Explozie în preajma casei primarului din Stăuceni. Presupusul atac a avut loc după miezul nopții apare prima dată în ZIUA.md.
Noi intervenții ale pompierilor moldoveni în Grecia. Într-o misiune, salvatorii au participat la stingerea flăcărilor care au afectat 500 de hectare # Ziua
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia. Două misiuni ale contingentului care formează a doua tură a grupului detașat în Grecia a avut loc în după-amiaza de 8 august, în sprijinul colegilor eleni. Potrivit informațiilor operative, o suprafață extinsă de vegetație și arbori uscați a fost afectată de mai multe focare izbucnite în extravilanul localității Riolos, situată […] Articolul Noi intervenții ale pompierilor moldoveni în Grecia. Într-o misiune, salvatorii au participat la stingerea flăcărilor care au afectat 500 de hectare apare prima dată în ZIUA.md.
Încă un salvator a murit în urma accidentului rutier grav din raionul Telenești. Anunțul a fost făcut de Poliție # Ziua
Încă un salvator a murit în urma accidentului rutier grav din raionul Telenești, care a avut loc pe o șosea din raion. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională. Acesta este al doilea deces în urma tragediei de pe șosea de azi-dimineață. Primul pompier a murit chiar la fața locului, după ce autospeciala în […] Articolul Încă un salvator a murit în urma accidentului rutier grav din raionul Telenești. Anunțul a fost făcut de Poliție apare prima dată în ZIUA.md.
La Călărași a avut loc prima cinstire liturgică a Sf. Alexandru din Basarabia, după canonizarea mucenicului de către Patriarhia Română # Ziua
Un sobor de preoți și ierarhi, condus de mitropolitul Basarabiei, ÎPS Părinte Petru, a oficiat, la Călărași, prima cinstire liturgică a Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, după proclamarea locală a canonizării. Sfânta liturghie, la care a participat și episcopul Basarabiei de Sud, PS Veniamin, și un numeros sobor de preoți și diaconi de pe […] Articolul La Călărași a avut loc prima cinstire liturgică a Sf. Alexandru din Basarabia, după canonizarea mucenicului de către Patriarhia Română apare prima dată în ZIUA.md.
Salvatorul decedat azi într-un grav accident rutier la Telenești se deplasa la stingerea unui incendiu din satul Mihălășeni. Pompierul avea 43 de ani # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că salvatorul care a murit azi în urma unui grav accident rutier din raionul Telenești este pompierul Vasile Rotari, în vârstă de 43 de ani. Împreună că un echipaj, salvatorul se deplasa la stingerea unui incendiu din satul Mihălășeni. Pompierul era angajat al Unității de Salvatori și Pompieri […] Articolul Salvatorul decedat azi într-un grav accident rutier la Telenești se deplasa la stingerea unui incendiu din satul Mihălășeni. Pompierul avea 43 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
Actualul sistem electoral distorsionează adevărata voință populară, spune Al. Tănase: O practică mizerabilă ce ne forțează să votăm ceea ce nu ne place # Ziua
După trei decenii de democrație, R. Moldova nu a ajuns să aibă un parlamentarism veritabil, o cauză fiind și sistemul electoral defectuos, care aduce în legislativ o „masă de deputați” anonimi și care nu reprezintă voința autentică a poporului. Este afirmația fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care regretă că în R. Moldova mocnește […] Articolul Actualul sistem electoral distorsionează adevărata voință populară, spune Al. Tănase: O practică mizerabilă ce ne forțează să votăm ceea ce nu ne place apare prima dată în ZIUA.md.
Consiliul de Securitate al ONU organizează duminică o ședință de urgență privind situația din Fâșia Gaza # Ziua
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică dimineață o reuniune de urgenţă privind situația din Fâșia Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra regiunii. Cu puţin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”. […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU organizează duminică o ședință de urgență privind situația din Fâșia Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
Mitropolia Basarabiei condamnă noul val de propagandă orchestrată de structurile rusești și de Mitropolia Chișinăului # Ziua
Mitropolia Basarabiei, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, își exprimă profunda îngrijorare și condamnă ferm un nou val de acțiuni propagandistice agresive cu caracter politico-religios, derulate în aceste zile pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul evident de a dezinforma, manipula și compromite imaginea Bisericii noastre. Acest nou episod face parte dintr-o campanie mai amplă, coordonată […] Articolul Mitropolia Basarabiei condamnă noul val de propagandă orchestrată de structurile rusești și de Mitropolia Chișinăului apare prima dată în ZIUA.md.
