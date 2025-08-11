„Inima Moldovei”: „Poliția PAS a reținut-o pe Anna, corturile și ziarele partidului”
Sinteza, 11 august 2025 18:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, membru CNP, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare”, fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului, transmite libertv.md. „Am reușit eliberarea […]
• • •
„Moldova Mare” avertizează: „Țara își pierde activele strategice și riscă să devină o piață de desfacere pentru corporațiile internaționale” # Sinteza
Partidul „Moldova Mare” susține că Republica Moldova își pierde treptat cele mai importante active economice, ceea ce ar transforma țara într-o piață de desfacere pentru corporațiile internaționale și ar adânci sărăcia populației. Într-un comunicat, formațiunea face o paralelă cu viața la sat, afirmând că „atunci când o familie își pierde capra sau vaca, trece din […]
Dumitru Diacov cheamă la unitate partidele social-democrate provenite din PDM înainte de alegerile parlamentare # Sinteza
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, dar și către alte partide de orientare social-democrată, să se unească și să formeze un bloc electoral înaintea alegerilor parlamentare din toamnă, scrie telegraph.md Într-un mesaj postat pe Facebook, Diacov a subliniat că mai multe partide […]
VIDEO// Andrei Năstase acuză guvernarea că ignoră valul de crime: „Maia Sandu trebuie să convoace de urgență Consiliul Superior de Securitate” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, a lansat un apel public către președintele Maia Sandu să convoace de urgență Consiliul Superior de Securitate (CSS) pentru a discuta despre „starea criminalității în Republica Moldova”, scrie telegraph.md „Chem pe această cale președintele Republicii Moldova să convoace de urgență […]
Ministerul Justiției solicită constatarea a patru partide drept succesoare ale Partidului „Șor” și dizolvarea acestora # Sinteza
Ministerul Justiției a depus azi, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului „RENAȘTERE”, Partidului „ȘANSĂ”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „VICTORIE”. Urmare a sesizării primite la 21 iulie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), Ministerul Justiției solicită constatarea celor patru partide […]
Poliția avertizează: ”Gruparea Șor recrutează cetățeni pentru proteste ilegale contra plată” # Sinteza
Oamenii legii au anunțat că au documentat încercări de a implica cetățenii în acțiuni de stradă neautorizate, prin oferirea de recompense materiale. Potrivit Poliției, aceste acțiuni fac parte din strategia unei grupări infracționale care urmărește destabilizarea ordinii publice. „Oamenii legii nu vor permite organizarea de proteste ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și […]
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 791,16 milioane lei în perioada 4 – 10 august 2025 # Sinteza
În perioada 4 – 10 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 791,16 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 23,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,6%. Totodată, în perioada 4 – 10 august 2025, […]
Ion Ceban cere finalizarea lucrărilor înainte de începerea școlii și verificarea siguranței trecerilor pietonale # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în cadrul ședinței serviciilor primăriei că, în weekend, a inspectat majoritatea șantierelor din capitală. Acesta a solicitat pretorilor să acorde o atenție sporită calității lucrărilor, respectării termenelor contractuale și siguranței pe șantiere, în special pentru proiectele ce trebuie finalizate înainte de începerea noului an școlar, transmite libertv.md. „Agenții […]
A fost arestat tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării # Sinteza
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple […]
Angajatul unei spălătorii auto a fost condamnat – a decis să se plimbe cu un BMW care nu îi aparținea și să sustragă bunurile din acesta # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie […]
În luna iulie 2025, prețurile medii de consum au rămas aproape neschimbate față de iunie, înregistrând o creștere nesemnificativă de 0,02%, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS), transmite libertv.md. Comparativ cu începutul anului (decembrie 2024), prețurile sunt mai mari cu 5,1%, iar față de iulie anul trecut – cu 7,9%. Ce s-a scumpit și […]
Specialiștii ANSP au organizat un atelier de instruire pentru consolidarea cunoștințelor la coordonarea răspunsurilor la amenințările transfrontalie # Sinteza
Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, împreună cu reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și experți din cadrul OMS, au organizat un atelier de instruire pentru consolidarea cunoștințelor la coordonarea răspunsurilor la amenințările transfrontaliere prin prisma Regulamentului Sanitar Internațional (RSI 2005). Instruirea a fost organizată în perioada 5-6 august și a contribuit la fortificarea […]
DOC// Procuratura Generală refuză să se autosesizeze după declarațiile lui Igor Grosu despre „încordarea” primarilor # Sinteza
Procuratura Generală (PG) nu va iniția vreo investigație în cazul declarațiilor președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, privind presiunile asupra primarilor neafiliați partidului său. Instituția invocă lipsa unei bănuieli rezonabile de săvârșire a unei infracțiuni și absența temeiului legal pentru intervenție, transmite libertv.md. Potrivit canalului de Telegram SPPOT, care a publicat răspunsul oficial, procurorul pentru […]
Generalul-maior Marvin „Todd” Hunt revine în Moldova pentru consolidarea parteneriatului strategic # Sinteza
Generalul-maior Marvin „Todd” Hunt, Adjutant general al Carolinei de Nord (SUA), revine în această săptămână în Republica Moldova într-o nouă vizită oficială. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, vizita are ca scop întărirea relațiilor bilaterale și extinderea colaborării între instituțiile de apărare, agricultură și situații de urgență din cele două regiuni, transmite […]
VIDEO// „Moldova Mare” merge singură în alegeri. Victoria Furtună: ”Nu ne vindem patria pentru interese de partid” # Sinteza
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a transmis un mesaj ferm în cadrul unui clip video publicat pe rețelele sociale, în care a vorbit despre poziția formațiunii față de posibile alianțe politice înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit acesteia, partidul pe care îl conduce este „singura formațiune din țară care acționează în […]
„Moldova Mare” acuză guvernarea că folosește cenzura pentru a influența alegerile din 2025 # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că actuala guvernare folosește cenzura ca instrument de control și manipulare a opiniei publice. Într-un video publicat pe rețelele sociale, aceasta a declarat că, sub pretextul „luptei împotriva știrilor false”, autoritățile intervin nu doar în activitatea mass-mediei, ci și în ceea ce văd, citesc sau postează cetățenii pe […]
Andrei Năstase acuză autoritățile că protejează traficanții de droguri și promite recompense pentru deconspirarea lor # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, a lansat un apel public dur împotriva traficanților de droguri și a celor care îi protejează, transmite libertv.md. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a criticat dur actuala guvernare, acuzând-o că nu doar eșuează în combaterea fenomenului, ci îl și sprijină prin acțiuni precum grațierea […]
Liderii Blocului Electoral Patriotic s-au întâlnit cu activele de partid din raionul Soroca # Sinteza
Astăzi, în raionul Soroca, a avut loc o nouă întâlnire comună a liderilor Blocului Electoral Patriotic (BEP) cu membrii organizațiilor teritoriale ale celor trei formațiuni politice, transmite alerta.md. Evenimentul s-a desfășurat, în mod simbolic, în apropierea zidurilor legendarei Cetăți Soroca, edificată de voievodul și patriotul Moldovei, Ștefan cel Mare, la sfârșitul secolului al XV-lea, pentru […]
DOC// Republica Moldova va respecta politicile Uniunii Europene pentru primirea solicitanților de azil # Sinteza
Pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova are de depășit numeroase încercări. Toți candidații la statutul de membru trec prin astfel de teste,transmite dimineata. Totuși, puțini dintre cetățenii noștri s-ar fi așteptat ca una dintre probele-cheie să fie legată de subiectul sensibil al primirii refugiaților. Potrivit informațiilor, autoritățile moldovene sunt gata să facă toate […]
Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. Acesta s-a stins după aproape două luni petrecute în spital, informează presa de peste Prut, transmite libertv.md. „Cu profund regret, Guvernul anunță încetarea din viață a fostului președinte al României, domnul Ion Iliescu. Fostul președinte al statului […]
Agenția Proprietății Publice a lansat concursul pentru funcția de administrator al întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” (CFM), informează MOLDPRES. Administratorul va conduce activitatea curentă a CFM, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a acesteia. Candidatul, selectat în baza concursului, va fi numit pentru o perioadă de până la cinci ani. Dosarul de participare la […]
UCSM condamnă atacurile asupra jurnaliștilor. Gabriel Călin: ”Nu vom discuta cu presa în campania electorală” # Sinteza
Președinte partidului „Uniunea Creștin Socială din Moldova” a publicat pe pagina sa o reacție asupra conflictului dintre o femeie și o jurnalistă de la TV8, din fața judecătoriei Buiucani. Acesta a menționat că UCSM condamnă orice formă de violență fizică sau verbală asupra jurnaliștilor, indiferent de convingerile politice ale acestora. „Incidente de acest gen sunt […]
Toate cele 14 havuzuri din Capitală sunt funcționale. Acestea au fost verificate tehnic în ultima perioadă și au fost supuse unor lucrări de profilaxie, transmite alerta.md. Intervențiile au inclus: verificarea echipamentelor electrice, a sistemelor de pompare, panourilor de comandă și conexiunilor, pentru prevenirea eventualelor defecțiuni; testarea funcționării pompelor submersibile și monitorizarea presiunii apei; curățarea duzelor […]
VIDEO// Ion Ceban acuză PAS de „metode de răket” și intimidare politică: „Nu distrugeți oameni, familii și democrația din țară” # Sinteza
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de abuzuri, presiuni asupra primarilor, agenților economici și membrilor MAN, folosind metode care, potrivit lui, nu au nimic în comun cu valorile europene. Mesajul a fost transmis într-un video publicat pe rețelele sociale, transmite libertv.md. „Celor din PAS le spun să nu […]
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă astăzi, în intervalul 13:00 – 22:00, transmite alerta.md. Conform prognozei, sunt așteptate descărcări electrice, averse torențiale ce pot cumula local între 15 și 45 l/m², vijelii cu rafale de vânt de până la 17–22 m/s și căderi izolate de grindină. Autoritățile atrag […]
Autoritatea Italiană pentru Concurenţă (AGCM) a anunţat luni, 4 august, că a amendat cu un milion de euro platforma chineză de comerț online Shein pentru practici comerciale înșelătoare legate de impactul asupra mediului al produselor sale, potrivit Reuters. Sancțiunea a fost aplicată companiei Infinite Styles Services Co. Limited, cu sediul în Dublin, care administrează site-ul […]
Polonia prelungește controalele la frontieră în Spațiul Schengen. Comisia Europeană monitorizează situația # Sinteza
Polonia a prelungit controalele temporare la frontierele sale cu Germania și Lituania până pe 4 octombrie 2025. Decizia a fost anunțată duminică de ministrul de Interne și Administrație, Marcin Kierwiński, iar regulamentul corespunzător a fost transmis oficial spre notificare Comisiei Europene, potrivit EU Today. Kierwiński a subliniat că prelungirea are ca scop combaterea migrației neregulamentare prin […]
Odată cu apropierea începutului de an școlar, pentru mulți părinți din Republica Moldova nu începe o lecție de educație, ci una dureroasă de supraviețuire economică. Listele de rechizite, uniforme și accesorii școlare au devenit coșmarul financiar al familiilor cu copii la școală, transmite timpul.md. Un ghiozdan ortopedic de calitate poate ajunge să coste cât o […]
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan au semnat Memorandumul de Înțelegere privind abolirea reciprocă a regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare, oficiale și diplomatice. Conform acestui acord, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în Emiratele […]
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu cetățenie română și moldovenească, s-a înecat în mare, în apropierea unei plaje publice din Riccione, Italia, relatează presa locală. Potrivit autorităților italiene, victima se afla în vacanță pe litoralul Adriaticii împreună cu un grup de prieteni și era cazată la un hotel din zonă. Tragedia s-a […]
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțară astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN, preluat de la albasat.md. În timpul ședinței de pronunțare, în fața instanței s-au adunat susținătorii bașcanei, care au cerut eliberarea ei. În acest caz Evghenia Guțul și Svetlana […]
