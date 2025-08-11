Dmitri Kozak l-ar fi îndemnat pe Putin să oprească războiul din Ucraina (New York Times)

17:30

Începând cu 1 august, taxa vamală aplicată de SUA pentru produsele din Republica Moldova va constitui 25%, în timp ce pentru țările membre ale Uniunii Euroene, va fi doar 15% pentru aceleași produse. Cu un comentariu în acest sens a venit experta în economie politică de la WatchDog, Mihaela Sirițanu, care a declarat că Republica Moldova are doar de câștigat aderând la Uniunea Europeană, iar tarifele lui Donald Trump demonstrează acest lucru.