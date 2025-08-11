Dmitri Kozak l-ar fi îndemnat pe Putin să oprească războiul din Ucraina (New York Times)
Radio Chisinau, 11 august 2025 17:55
Șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, i-a prezentat președintelui rus Vladimir Putin un plan pentru sfârșitul războiul din Ucraina. De asemenea, el a sugerat realizarea mai multor reforme interne în Federația Rusă, inclusiv un control mai mare asupra forțelor de securitate și crearea unui sistem judiciar independent. Declarațiile au fost făcute de unele surse de la Kremlin pentru New York Times, citat de IPN.
FOTO | Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului stabilit. Vladimir Bolea și Irinel Ionel Scrioșteanu, în vizită de monitorizare la șantier # Radio Chisinau
Astăzi, 11 august, viceprim-ministrului Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, au efectuat nouă vizită de monitorizare la șantierul Podului de Flori din zona Zagarancea, raionul Ungheni. Cei doi oficiali au constatat că lucrările de construcție avansează conform graficului stabilit.
Poliția Națională avertizează: „Șor vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență”. Oligarhul promite „sume mari” pentru ieșirea la proteste # Radio Chisinau
Poliția Națională avertizează că Ilan Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență, subliniind că oligarhul „stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.
Kaja Kallas a convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din UE, în contextul întâlnirii bilaterale Trump-Putin # Radio Chisinau
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a convocat pentru această după-amiaza o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din țările membre ale blocului comunitar. Inițiativa are loc în contextul organizării unei întâlniri bilaterale între președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, care este planificată pentru 15 august, transmite IPN cu referire la Euronews.
Cod roșu, cod portocaliu și cod galben de scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi, 11 august, o nouă avertizare hidrologică privind fenomenele de ape mici care vor persista în perioada 12 – 15 august 2025.
ELECTORALA 2025 | Blocul Alternativa a depus la CEC lista candidaților pentru parlamentare # Radio Chisinau
Blocul electoral Alternativa a depus la Comisia Electorală Centrală listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Blocul este constituit din Partidul MAN, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Acțiunii Colective „Congresul Civic” și fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, transmite IPN.
Localnicii din Belgorod susțin că avioanele de război rusești au bombardat zone civile: „Am fost atacați chiar de către propria armată” # Radio Chisinau
Localnicii din regiunea Belgorod, aflată în Rusia, sunt revoltați după ce un avion rusesc de război ar fi aruncat o bombă asupra unei proprietăți civile, potrivit unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, care a fost publicată de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), informează Kyiv Independent.
Mihail Bagas, trimis pe banca acuzaților pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE. Învinuitul și-a recunoscut vinovăția # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție anunță că activistul Mihail Bagas a fost trimis pe banca acuzațiilor pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, după ce învinuitul a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, ceea ce i-ar putea reduce cu o treime pedeapsa.
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de un actor străin. Există suspiciuni de complicitate a unor angajați ai STISC # Radio Chisinau
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că a fost inițiată o investigație a unui incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de un actor străin
Incident grav la un parc de distracții din Costești: Șapte copii au fost răniți după prăbușirea unui carusel # Radio Chisinau
Două ambulanțe au intervenit ieri seara în satul Costești din raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a defectat și s-a prăbușit. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) informează că șapte copii au fost răniți în urma accidentului, iar cinci dintre aceștia au ajuns la spital.
Trafic record pe Aeroportul din Chișinău în luna iulie: Peste 700 de mii de pasageri și creștere de 45% față de anul trecut. Care au fost cele mai solicitate destinații # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat în luna iulie 2025 cel mai ridicat nivel de trafic de până acum în acest an, confirmând tendința ascendentă a sezonului estival. Potrivit datelor oficiale, au fost procesați 703.252 de pasageri îmbarcați și debarcați, depășind cu 5% estimările inițiale și marcând o creștere de 45% (+218.187 pasageri) față de luna iulie 2024, transmite MOLDPRES.
Peste 200 de biblioteci din Republica Moldova vor primi, la începutul lunii septembrie, aproape 80.000 de cărți în limba română. Volumele vor fi distribuite cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), scrie info1.md
Washingtonul vrea să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, anunță JD Vance. Mesajul vicepreședintelui SUA pentru liderii UE # Radio Chisinau
Statele Unite lucrează pentru a „programa” o întâlnire între președintele Donald Trump și omologii săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreședintele american JD Vance, în timp ce aliații europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezența lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, transmite The Times.
CEC respinge acuzațiile Federației Ruse privind fraudarea alegerilor prin diaspora: „Dezinformare menită să submineze încrederea publică” # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge categoric recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Instituția califică aceste afirmații drept parte a unei campanii de dezinformare cu scopul de a submina încrederea în procesul electoral și de a denigra rolul esențial al cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare.
CEC respinge campaniile de dezinformare și reafirmă dreptul tuturor cetățenilor de a-și exprima liber votul # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat demararea procesului de modificare a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul național al instanțelor și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, comunică MOLDPRES.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 12 august.
MAE condamnă declarațiile oficialilor ruși privind falsificarea alegerilor prin intermediul diasporei: „O nouă ingerință inacceptabilă” # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, care susțin că în cadrul alegerilor din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Într-un comunicat oficial, instituția califică aceste afirmații drept „o nouă ingerință inacceptabilă în afacerile interne ale țării și parte a unei campanii de dezinformare, cu scopul de a influența procesele electorale și de a denigra comunitățile de moldoveni din afara țării”.
Rata anuală a inflației coboară la 7,93% în iulie, menținându-se peste prognoza BNM # Radio Chisinau
Biroul Național de Statistică anunță că, în luna iulie 2025, prețurile medii de consum au crescut nesemnificativ față de luna precedentă – cu 0,02%. Comparativ cu decembrie 2024, acestea au fost mai mari cu 5,1%, iar față de iulie 2024 – cu 7,9%, relatează MOLDPRES.
Noi programe de subvenționare pentru fermierii din sectorul zootehnic, disponibile din 15 august # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă susținerea fermierilor din sectorul zootehnic, anunțând lansarea unor noi programe de subvenționare.
Lucrările de reparație a podului de șosea și a pasajului, amplasate pe drumul public M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, au ajuns la aproximativ 65%. Administrația Națională a Drumurilor precizează termenul planificat pentru finalizarea lucrărilor este decembrie 2025, transmite IPN.
Un cunoscut jurnalist Al Jazeera și alți patru colegi au fost uciși într-un atac israelian în Gaza. Israelul recunoaște că acesta era o țintă # Radio Chisinau
Al Jazeera a anunțat moartea a cinci dintre jurnaliștii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâșia Gaza. Printre cei uciși se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, relatează AFP.
FOTO | Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat împreună cu familia mai multe localități din R. Moldova # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită privată în Republica Moldova, a petrecut câteva zile alături de gazda sa, președinta Maia Sandu, participând la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, transmite MOLDPRES.
Igor Grosu, în discuții cu cetățenii Republicii Moldova din Elveția: „Să știți că sunteți mereu așteptați acasă” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu un grup de cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți în Elveția. Discuțiile s-au referit la agenda autorităților de la Chișinău, planurile de dezvoltare a țării și progresele înregistrate în parcursul european.
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna august, în valoare de 73 de milioane de lei.
Zestrea Neamului | Rarița Marola: „De multe ori, în Italia, cântam și plângeam, mistuită de dor” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Andrei Năstase a depus listele de subscripție pentru a candida independent la parlamentare # Radio Chisinau
Andrei Năstase a depus la Comisia Electorală Centrală documentele și listele de subscripție în vederea înregistrării sale în calitate de candidat independent în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale, incertă după alegerile parlamentare. Maia Sandu: „Sprijinul anunțat de UE rămâne disponibil” # Radio Chisinau
Situația privind aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale rămâne incertă după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În actualul scenariu, președinta Maia Sandu susține că „sprijinul, în valoare de 60 milioane de euro, anunțat de Uniunea Europeană iarna trecută rămâne disponibil” pentru a interveni în caz de necesitate, informează MOLDPRES.
Șapte localități din Zona de Securitate vor beneficia de finanțare în cadrul Programului național „Europa este aproape” # Radio Chisinau
Biroul Politici de Reintegrare anunță că șapte sate aflate în perimetrul Zonei de Securitate vor beneficia de finanțare în cadrul Programului național „Europa este aproape”, ediția 2025. În acest sens, primăriile acestor localități vor implementa proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere locale, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai din regiune.
Premierul Lituaniei demisionează. Criză politică și tensiuni în coaliție de guvernare # Radio Chisinau
Premierul Lituaniei, Gintautas Paluckas, a anunțat că demisionează, după ce a fost criticat pentru legăturile comerciale între o companie la care este coproprietar și o firmă deținută de cumnata sa, implicată într-o tranzacție finanțată de stat, transmite IPN, cu referire la Reuters.
La Chișinău va fi inaugurat un Cinema Hub, grație unui grant nerambursabil din cadrul proiectului Interreg NEXT România – Republica Moldova # Radio Chisinau
Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” din Chișinău a semnat contractul de grant nerambursabil în cadrul programului transfrontalier Interreg NEXT România – Republica Moldova, cofinanțat de Uniunea Europeană pentru implementarea proiectului „Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală din Chișinău și Iași”, în parteneriat cu Ateneul Național din Iași. Astfel, centrul va deveni gazda unui nou Cinema Hub, un spațiu dedicat proiecțiilor de film, dezbaterilor și altor evenimente culturale destinate publicului larg.
Parlamentul Ucrainei a votat în unanimitate restabilirea independenței instituțiilor anticorupție # Radio Chisinau
Parlamentul Ucrainei a votat marți pentru restabilirea independenței a două instituții-cheie anticorupție, într-un gest menit să dezamorseze cea mai mare criză politică din țară de la începutul invaziei ruse, relatează Reuters. Decizia a fost luată după mai multe zile de proteste în întreaga țară și critici ale unor înalți oficiali europeni.
BERD a lansat licitația pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Bălți – Suceava de 400 kV # Radio Chisinau
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a lansat oficial procedura de licitație pentru construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava de 400 kV. Licitația este deschisă tuturor companiilor eligibile și se desfășoară pe platforma de achiziții ECEPP. Data limită pentru depunerea ofertelor este 15 septembrie 2025.
Expert în economie politică: „Republica Moldova are doar de câștigat aderând la Uniunea Europeană. Tarifele lui Trump o demonstrează” # Radio Chisinau
Începând cu 1 august, taxa vamală aplicată de SUA pentru produsele din Republica Moldova va constitui 25%, în timp ce pentru țările membre ale Uniunii Euroene, va fi doar 15% pentru aceleași produse. Cu un comentariu în acest sens a venit experta în economie politică de la WatchDog, Mihaela Sirițanu, care a declarat că Republica Moldova are doar de câștigat aderând la Uniunea Europeană, iar tarifele lui Donald Trump demonstrează acest lucru.
Pană de curent la Durlești: 140 de consumatori au rămas fără energie electrică, după furtul unui transformator # Radio Chisinau
În jur de 140 de consumatori din orașul Durlești au rămas fără electricitate, după ce o persoană neidentificată a pătruns ilegal într-un post de transformare și a furat cabluri de la transformator. Potrivit furnizorului, cazul este investigat de poliție, iar livrarea energiei va fi reluată după finalizarea cercetărilor, transmite IPN.
Fostul șef SIS și ex-ministrul justiției Vitalie Pîrlog, suspectat într-o anchetă de corupție legată de Interpol, rămâne în arest preventiv în Franța. Curtea de Apel din Paris a dispus menținerea în arest preventiv a fostului ministru al justiției din Moldova, ex-director al Serviciului de Informații și Securitate, a declarat o sursă judiciară, citată de AFP.
Proiect comun al muzeelor din Chișinău și București: Expoziția „Pasărea Maiastră, Zbor între Lumi” # Radio Chisinau
La Muzeul Național al Țăranului Român din București a fost deschisă expoziția „Pasărea Maiastră, Zbor între Lumi”, realizată în colaborare cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Evenimentul face parte dintr-un proiect comun de promovare a patrimoniului cultural românesc de pe ambele maluri ale Prutului, fiind cea de-a treia expoziție organizată în cadrul parteneriatului semnat în 2022 între cele două instituții muzeale, informează MOLDPRES.
Maia Sandu îndeamnă diaspora să se înregistreze prealabil pentru alegerile parlamentare: „Vocea voastră este importantă” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a venit cu un îndemn către cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării să se înregistreze prealabil pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit autorităților de la Chișinău, acțiunea va facilita estimarea numărului de cetățeni care intenționează să voteze în străinătate, un criteriu necesar pentru constituirea secțiilor de votare.
Dublă istorică pentru David Popovici. Înotătorul român, campion mondial la proba de 100 m liber (VIDEO) # Radio Chisinau
Înotătorul român David Popovici a câștigat cursa de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Înot de la Singapore, cu un timp de 46 de secunde și 51 de sutimi.
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: „Rusia folosește corupția în războiul hibrid pe care îl poartă împotriva Republicii Moldova” (Audio) # Radio Chisinau
Rusia folosește corupția pe un element în războiul hibrid pe care îl poartă împotriva Republicii Moldova, a declarat comentatorul politic Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău.
Încetinesc construcțiile în Republica Moldova. Mai puține autorizații eliberate în prima jumătate a anului 2025 # Radio Chisinau
În perioada ianuarie-iunie 2025, au fost eliberate 1.383 de autorizații de construire, cu 12,2% mai puține decât în aceeași perioadă din 2024. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, din total, 1.004 autorizații au fost pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 7,7%, iar 379 pentru clădiri nerezidențiale, în descreștere cu 22,3%.
Cristina Gherasimov, în dialog cu viceministrul Afacerilor Externe al Letoniei: „Autoritățile de la Vilnius înțeleg cât de important este să păstrăm direcția spre UE” # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere, la Vilnius, cu Sigitas Mitkus, viceministrul Afacerilor Externe și reprezentantul Lituaniei în Consiliul pentru Afaceri Generale al UE.
Dosarul mitei de 40 de mii de dolari la vamă: Șeful Biroului Vamal Centru, în arest la domiciliu. Ceilalți bănuiți – cercetați în libertate # Radio Chisinau
Șeful Biroului Vamal Centru, cercetat penal în dosarul mitei de 40 de mii de dolari, a fost plasat în arest la domiciliul. Ceilalți trei figuranți, printre care și șeful Postului Vamal Intern Căușeni, sunt cercetați în stare de libertate, având interdicția să părăsească țara. Informațiile în acest sens au fost confirmate pentru IPN de către Violina Moraru, responsabilă pentru comunicarea Procuraturii Generale cu reprezentanții mass-media.
Andrei Curăraru, despre înființarea Centrului de Coordonare a Infrastructurii Critice: „Are o importanță strategică, în special în contextul riscurilor hibride cu care se confruntă R. Moldova” # Radio Chisinau
La Chișinău va fi înființat un Centru de Coordonare a Infrastructurii Critice, care va întări capacitatea Ministerului Afacerilor Interne de a anticipa și gestiona amenințări complexe, în special de natură hibridă. Inițiativa a fost lansată prin semnarea unei scrisori de intenție de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și șeful Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova, Cosmin Dinescu, transmite Radio Chișinău.
Din 1 august intră în vigoare taxa vamală de 25% aplicată de SUA pentru produsele moldovenești # Radio Chisinau
Începând cu 1 august taxa vamală aplicată de SUA pentru produsele din Republica Moldova va constitui 25%. Noul regim tarifar a fost anunțat astă-primăvară de administrația americană, inițial cu 31% pentru loturile din țara noastră. Între timp, autoritățile de la Chișinău dau asigurări că vor mai negocia cu partenerii americani, pentru a obține condiții favorabile exportatorilor moldoveni, transmite IPN.
Cetățenii vor putea plăti începând de astăzi circa 120 de servicii publice prin sistemul MIA Plăți Instant # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova pot achita, începând de astăzi, taxe, impozite și amenzi către stat direct de pe telefonul mobil, în câteva secunde, prin noua opțiune Person-to-Government (P2G), lansată în cadrul sistemului de plăți instantanee MIA. Circa 120 de servicii publice vor fi integrate în această platformă, anunță autoritățile, transmite Radio Chișinău.
Mariana Cherpec, desemnată reprezentant al CSP în cadrul proiectului „Moldova Europeană – Sprijin pentru integrarea în UE” # Radio Chisinau
Procurora Mariana Cherpec a fost desemnată în calitate de reprezentant al Consiliului Superior al Procurorilor în cadrul Comitetului de Coordonare al proiectului de asistență tehnică „Moldova Europeană – Sprijin pentru integrarea în UE”.
Din 1 septembrie, cetățenii R. Moldova care au lucrat în Italia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Radio Chisinau
Din 1 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de pensii și alte prestații sociale din Italia, în baza Acordului bilateral de securitate socială semnat între cele două state. Documentul permite totalizarea perioadelor de contribuție realizate în ambele țări pentru stabilirea dreptului la pensie.
