Avertismentul lui Volodimir Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Rusia refuză să oprească uciderile”
SafeNews, 11 august 2025 16:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului. „Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio […]
Rusia a construit o dronă capabilă să zboare 20 de zile. „Quazimachta” ar fi fost deja trimisă pe front # SafeNews
Concernul militar Kalashnikov vine cu un concept revoluţionar care poate avea atât aplicaţii militare, cât şi civile. Drona care stă în aer 20 de zile e noul proiect al ruşilor de la Kalashnikov. Potrivit TASS, drona a fost livrată către SVO (n.red. trupelor care luptă pe frontul din Ucraina). „Quazimachta" e drona revoluţionară a celor […]
Un incendiu a fost semnalat recent într-un local nefuncțional aflat pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, nr. 45, în zona centrală a municipiului Chișinău. Potrivit autorităților, flăcările au afectat o suprafață de aproximativ un metru pătrat din interiorul imobilului. Două echipaje ale pompierilor s-au deplasat rapid la fața locului, reușind să stingă incendiul înainte ca […]
16:20
Tragedie evitată la limită: Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină scăpată de sub control, șoferul susține că i s-a făcut rău # SafeNews
Un biciclist de 17 ani a fost grav rănit, luni după-amiază, după ce a fost lovit de un automobil pe traseul M-5, în apropierea satului Corlăteni. Potrivit informațiilor preliminare, accidentul a avut loc în această după amiază, la volanul mașinii se afla un bărbat de 56 de ani, care, din cauza unei stări de rău […]
A intrat în râu după ce a băut și n-a mai ieșit: Un tânăr înghițit de apele Nistrului căutat de scafandri # SafeNews
Un tânăr de 29 de ani este căutat de scafandri, după ce a fost luat de curenți în râul Nistru, în zona localității Sucleia, din regiunea transnistreană. Tragedia s-a petrecut în timp ce acesta se afla la odihnă cu familia, în apropierea unei stații de pompare. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul consumase alcool înainte de a […]
VIDEO // Fiica Irinei Vlah, reținută. Victor Topal: Poliția continuă abuzurile împotriva „Inima Moldovei” # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare", fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului. „Am reușit eliberarea Annei. Totuși, Poliția PAS a […]
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni din cauza „prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor" în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania de electricitate EDF. „Aceste opriri automate ale unităţilor 2, 3, 4 şi 5 „nu au avut consecinţe asupra siguranţei […]
Senatorul columbian Miguel Uribe, internat în spital din iunie, după ce a fost împușcat în cap în timpul unui miting electoral, a decedat la vârsta de 39 de ani, a anunțat luni familia sa, potrivit Reuters. Uribe, un potențial candidat la președinție din partea opoziției de dreapta, a fost împușcat la Bogota pe 7 iunie în timpul […]
VIDEO // Val de șoferi în stare de ebrietate: 73 de conducători depistați în doar 48 de ore # SafeNews
În doar 48 de ore, polițiștii din întreaga țară au depistat 73 de șoferi care conduceau în stare de ebrietate, reușind să îi oprească înainte ca aceștia să provoace accidente sau tragedii rutiere. Printre cele mai grave cazuri se numără:Sectorul Buiucani, municipiul Chișinău – un șofer de Opel a fost depistat cu o concentrație de […]
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: STISC suspendă angajați suspectați de complicitate # SafeNews
Un atac cibernetic ce viza infrastructura guvernamentală a Republicii Moldova a declanșat o serie de măsuri urgente din partea Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), inclusiv suspendarea din funcție a unor angajați suspectați de implicare. Potrivit autorităților, în spatele atacului s-ar afla o persoană străină, iar în cursul investigațiilor preliminare au apărut suspiciuni privind […]
Ce a pățit un aliat al lui Putin după ce i-a spus, în privat, să oprească războiul pentru că este o greșeală # SafeNews
Dmitri Kozak, un adjunct al lui Anton Vaino, șeful administrației lui Vladimir Putin și apropiat al acestuia, i-a propus liderului de la Kremlin să oprească războiul din Ucraina și să înceapă negocieri de pace, numind invazia o greșeală, dezvăluie The New York Times într-un articol despre creșterea influenței unui alt adjunct, Serghei Kirienko, care a […]
FOTO // Zi și noapte printre flăcări: Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia pentru pompierii moldoveni # SafeNews
O echipă de pompieri din Republica Moldova a participat la o intervenție de urgență care a durat peste 48 de ore în regiunea Chelidoni, din sud-vestul Greciei, unde un incendiu de vegetație s-a extins rapid pe fondul vântului puternic și al terenului dificil. Misiunea s-a desfășurat zi și noapte, implicând forțe terestre și mijloace aeriene, […]
Panică într-un parc de distracții: Șapte copii răniți după prăbușirea unui carusel la Costești, aceștia transportați de urgență la spital # SafeNews
Șapte copii au fost răniți în urma prăbușirii unui carusel în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni. Cinci dintre aceștia au avut nevoie de transport medical de urgență la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Incidentul a avut loc în jurul orei 21:46, într-un parc de distracții, după ce caruselul pe […]
Un tânăr care și-a ucis iubita cu bestialitate e liber după un singur an de închisoare: Efectele legii lui Putin care îi scapă de detenție pe ucigași dacă merg pe front # SafeNews
În noiembrie 2019, Vladislav Kanius și-a omorât iubita, aplicându-i peste 100 de lovituri cu un cuțit și alte obiecte. A fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar eliberat un an mai târziu ca să participe la războiul din Ucraina, iar în două luni era deja acasă. „El trăiește, este bine, eu niciodată nu voi […]
Dumitru Diacov, fondatorul PDM, face apel către partidele de centru-dreapta să-și consolideze eforturile în vederea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament […]
Acord de recunoaștere a vinovăției într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor : Un intermediar al lui Ilan Șor, a transferat peste 450.000 de dolari partidului ALDE # SafeNews
Un bărbat care ar fi intermediat transferul a peste 450.000 de dolari către Partidul ALDE, din partea grupării criminale conduse de Ilan Șor, a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice. Faptele s-au produs în perioada iunie – septembrie 2023, când învinuitul a transmis, în mai multe tranșe, suma totală […]
Messi și Ronaldo, din nou absenți de pe lista Balonului de Aur. Cine sunt cei 30 de fotbaliști # SafeNews
Nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 au fost anunțate joi, 7 august. Distincția este oferită încă din 1956 și recompensează cei mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin. Ceremonia anuală marchează și cele mai importante performanțe din fotbal. Anul acesta, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu se află pe listă, […]
Iahturi şi cluburi de swingeri din banii PNRR – noile teme cu care opoziţia din Polonia îşi intensifică atacurile împotriva premierului Donald Tusk # SafeNews
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk, relatează POLITICO. Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată. […]
Influentul consilier al lui Putin pentru afaceri externe, Iuri Uşakov, a declarat că Alaska este un loc „absolut logic" pentru un summit ruso-american de vineri, de parcă traversarea strâmtorii Bering, care separă cele două ţări, ar fi o simplă călătorie. Distanţa continentală dintre SUA şi Rusia aici este într-adevăr de nici 100 de km, dar […]
VIDEO // Victoria Furtună: „Politicienii, Biserica și oamenii de cultură trebuie să se unească pentru a apăra Moldova” # SafeNews
"În contextul actualelor provocări interne și externe, unitatea dintre forțele politice, Biserica Ortodoxă și oamenii de cultură este esențială pentru apărarea țării". O spune președinta partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, întro intervenție a sa pe rețelele de socializare. „Religia a fost mereu sprijinul sufletesc al Moldovei, iar politica – conducerea statului și relațiile cu alte […]
Crimă la Andrușul de Sus: Procuratura Cahul a arestat pentru 30 de zile adolescentul de 17 ani acuzat de omor # SafeNews
Un minor în vârstă de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de uciderea cu cruzime a unui băiat de 15 ani. Cazul șocant a avut loc în apropierea localității Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Trupul victimei a fost găsit pe 7 august 2025, într-o zonă din afara satului, […]
VIDEO // Boxă muzicală cu surpriză: Droguri de peste 2,5 milioane de lei, aduse din Spania. Doi suspecți reținuți la Chișinău. Ce i-a dat de gol # SafeNews
Doi bărbați – un moldovean de 21 de ani și un ucrainean de 25 de ani – au fost reținuți la Chișinău în momentul preluării unui colet trimis din Spania, care conținea aproximativ 2,4 kilograme de droguri ascunse într-o boxă muzicală. Valoarea drogurilor depășește 2,5 milioane de lei. Cei doi făceau parte dintr-o rețea infracțională […]
„Am fost atacați chiar de către propria armată”. Localnicii din Belgorod spun că avioanele de război rusești au bombardat zone civile # SafeNews
Localnici din regiunea Belgorod, aflată în Rusia, sunt revoltați după ce un avion rusesc de război ar fi aruncat o bombă asupra unei proprietăți civile, potrivit unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, care a fost publicată de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), anunță Kyiv Independent. „Este îngrozitor. La ora cinci a avut loc o […]
Tragedie pe traseul Bălți–Glodeni: O bătrână lovită mortal în apropierea unei treceri de pietoni # SafeNews
O femeie în vârstă de 71 de ani a fost lovită mortal de un automobil în dimineața zilei de luni, 11 august, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. La volan se afla o tânără de 19 ani. Poliția a deschis o anchetă. În dimineața zilei de luni, în jurul orei 08:30, […]
Procuratura Generală nu se autosesizează în cazul declarațiilor lui Igor Grosu privind „încordarea primarilor” care nu sunt afiliați PAS # SafeNews
Procuratura Generală a anunțat că nu va iniția vreo anchetă în urma declarațiilor făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în care acesta susținea că „primarii care nu sunt afiliați PAS sunt supuși șantajului politic". Instituția consideră că nu sunt întrunite condițiile legale pentru a se autosesiza în acest caz. Răspunsul oficial a fost făcut public […]
Un iPhone 16 Pro a căzut din avion și a „supraviețuit” aventurii. În ce stare a fost găsit apoi de proprietar # SafeNews
Un incident neobișnuit a avut loc în Germania, când un iPhone 16 Pro a căzut dintr-un avion aflat la o altitudine de peste 800 de metri. Activista de mediu Ashley Prange filma din interiorul unei aeronave mici când telefonul i-a fost smuls din mâini de la vânt. Device-ul a căzut în timp ce avionul zbura […]
O navă a marinei chineze și o ambarcațiune tot chineză, dar a gărzii de coastă, s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de Sud, a anunțat l
Furt de lux comis de un angajat al unei spălătorii: BMW, parfum și laptop, prada care l-a trimis după gratii # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de răpirea unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, fapta a avut loc în noaptea de […] Articolul Furt de lux comis de un angajat al unei spălătorii: BMW, parfum și laptop, prada care l-a trimis după gratii apare prima dată în SafeNews.
Aproape 5.000 de abateri rutiere, în doar două zile de weekend: Peste 70 de șoferi prinși băuți sau drogați la volan # SafeNews
Peste 4.960 de abateri de la regulile de circulație au fost înregistrate de polițiști în doar câteva zile de weekend, în toată țara. Cifrele îngrijorătoare vin să confirme că indisciplina în trafic rămâne o problemă majoră pe drumurile publice. Printre cele mai grave încălcări, autoritățile au identificat 73 de conducători auto aflați sub influența alcoolului […] Articolul Aproape 5.000 de abateri rutiere, în doar două zile de weekend: Peste 70 de șoferi prinși băuți sau drogați la volan apare prima dată în SafeNews.
LIVE // Briefing de presă organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu tema: „Subvenționarea sectorului zootehnic” # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu tema: „Subvenționarea sectorului zootehnic” apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 11 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acord fără precedent: Nvidia și AMD vor plăti către SUA 15% din veniturile realizate în China # SafeNews
Nvidia și AMD, companii producătoare de cipuri, au acceptat să plătească guvernului SUA 15% din vânzările de semiconductori din China, a declarat pentru BBC o sursă apropiată de acest subiect. Acordul face parte dintr-o înțelegere pentru a asigura licențele de export către a doua cea mai mare economie din lume. „Respectăm regulile stabilite de guvernul […] Articolul Acord fără precedent: Nvidia și AMD vor plăti către SUA 15% din veniturile realizate în China apare prima dată în SafeNews.
Maia Sandu: „Am petrecut un sfârșit de săptămână plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan” # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia acestuia în R. Moldova, a participat zilelele acestea împreună cu şefa statului Maia Sandu la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni. „Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră. […] Articolul Maia Sandu: „Am petrecut un sfârșit de săptămână plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan” apare prima dată în SafeNews.
Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia, inclusiv asupra Moscovei. Trei oameni au murit, anunță oficialii ruși # SafeNews
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni oficialii regionali ruși și Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters. În regiunea Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord, două persoane au murit […] Articolul Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia, inclusiv asupra Moscovei. Trei oameni au murit, anunță oficialii ruși apare prima dată în SafeNews.
Operațiunea „orez pentru teren”. Ce compensații au primit fermierii vietnamezi pentru a face loc unui complex de golf al familiei Trump # SafeNews
Zeci de săteni din Vietnam își vor părăsi casele după ce pe proprietățile lor se va construi un complex de golf finanțat de familia Trump. Statul vietnamez a aprobat începerea construcțiilor în timpul negocierillor cu SUA privind taxele vamale. Despăgubirile sunt considerate de mulți drept simbolice, scrie News.ro care preia un reportaj Reuters. Fermiera vietnameză […] Articolul Operațiunea „orez pentru teren”. Ce compensații au primit fermierii vietnamezi pentru a face loc unui complex de golf al familiei Trump apare prima dată în SafeNews.
Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete # SafeNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” se întrunește astăzi, 11 august, în ședința Consiliului Politic Național pentru a aproba lista de candidați la funcția de deputat și programul electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pe parcursul zilei, vor fi depuse actele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa electorală. Liderul formațiunii, Marian Lupu, a […] Articolul Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete apare prima dată în SafeNews.
Cabinetele stomatologice, mai „disciplinate”: Peste 6 milioane de lei colectați în urma controalelor SFS # SafeNews
În urma intensificării controalelor fiscale în domeniul serviciilor stomatologice, autoritățile au reușit să crească semnificativ nivelul taxelor achitate la buget, în ciuda unei scăderi a cifrei de afaceri în sector. Pe parcursul ultimului an, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat acțiuni de monitorizare la 31 de operatori economici din acest domeniu. Acțiunile au inclus peste […] Articolul Cabinetele stomatologice, mai „disciplinate”: Peste 6 milioane de lei colectați în urma controalelor SFS apare prima dată în SafeNews.
Al Jazeera anunță că cinci dintre jurnaliștii săi au fost uciși în Gaza. Ce spune armata israeliană # SafeNews
Al Jazeera a anunţat moartea a cinci dintre jurnaliştii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâşia Gaza. Printre cei ucişi se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, relatează AFP. În momentul în care guvernul israelian se arată hotărât să pună în aplicare noul […] Articolul Al Jazeera anunță că cinci dintre jurnaliștii săi au fost uciși în Gaza. Ce spune armata israeliană apare prima dată în SafeNews.
Trupul mumificat al unui bărbat care a dispărut acum 28 de ani a fost descoperit într-un ghețar din Himalaya. „Corpul era intact” # SafeNews
Un cioban a descoperit cadavrul mumificat al unui bărbat care a dispărut în urmă cu aproape trei decenii într-un ghețar dintr-o regiune muntoasă și izolată din nordul-estul Pakistanului. Atât trupul bărbatului, cât și hainele pe care le purta când a dispărut, erau încă intacte. Poliția a găsit o carte de identitate în hainele bărbatului cu […] Articolul Trupul mumificat al unui bărbat care a dispărut acum 28 de ani a fost descoperit într-un ghețar din Himalaya. „Corpul era intact” apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Un meteorit prăbușit peste o casă din SUA, mai vechi decât planeta Pământ. Momentul în care bila de foc străbate cerul # SafeNews
Corpul ceresc a zburat pe cer în plină zi înainte de a exploda în statul Georgia, SUA, pe 26 iunie. Un fragment din meteorit s-a prăbușit peste o casă dintr-un mic oraș american și a fost recuperat de oamenii de știință, potrivit BBC. Cercetătorii de la Universitatea din Georgia care au examinat fragmentul estimeză că meteroritul […] Articolul VIDEO // Un meteorit prăbușit peste o casă din SUA, mai vechi decât planeta Pământ. Momentul în care bila de foc străbate cerul apare prima dată în SafeNews.
Donald Trump vrea persoanele fără adăpost „departe de capitală”. „Totul se va întâmpla foarte repede” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a declarat, duminică, că persoanele fără adăpost trebuie mutate „departe” de Washington, după zile de reflecții asupra posibilității de a prelua controlul asupra capitalei SUA, în cazul căreia a sugerat în mod fals că infracționalitatea este în creștere, relatează AFP. Trump a anunțat o conferință de presă pentru luni, în care […] Articolul Donald Trump vrea persoanele fără adăpost „departe de capitală”. „Totul se va întâmpla foarte repede” apare prima dată în SafeNews.
Presa: Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. SUA ar fi fost de acord # SafeNews
Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump ce teritorii din Ucraina își dorește înainte de summitul din Alaska. Kyiv Independent notează că liderul SUA ar fi acceptat „de facto” planul Kremlinului. Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta în Alaska un plan de pace care ar prevedea cedarea de către Ucraina a unor noi […] Articolul Presa: Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. SUA ar fi fost de acord apare prima dată în SafeNews.
Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a acordat un interviu publicației Bild. Kliciko: Acordul cu Rusia este probabil singura cale către pace. Kliciko observă o oboseală tot mai mare față de război și spune deschis că „un acord cu Rusia (poate chiar cu cedări teritoriale) este, probabil, singura cale spre pace”, relatează bild.de. „Toată lumea din țara […] Articolul Kliciko: Acordul cu Rusia este probabil singura cale către pace apare prima dată în SafeNews.
Vicepreședintele SUA, avertisment înainte de întâlnirea Trump – Putin: Acordul de pace din Ucraina nu va mulțumi nicio tabără # SafeNews
Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că o soluție negociată în războiul dintre Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă vreuna dintre părți și că orice eventual acord de pace va lăsa atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, relatează Reuters. Vance susține că SUA își dorește o înțelegere pe care să o poată accepta […] Articolul Vicepreședintele SUA, avertisment înainte de întâlnirea Trump – Putin: Acordul de pace din Ucraina nu va mulțumi nicio tabără apare prima dată în SafeNews.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu că summitul de vineri va reprezenta un moment crucial în evaluarea intențiilor reale ale președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt conflictului din Ucraina. „Summitul va fi despre testarea lui Putin – despre cât de serios este în dorința de a încheia acest război […] Articolul Avertisment dur de la NATO: Rusia controlează teritorii din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Igor Grosu, după atentatul asupra primarului din Stăuceni: Un mod josnic de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate # SafeNews
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce, noaptea trecută, persoane necunoscute au aruncat un obiect exploziv în curtea casei primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu. Potrivit speakerului, aceste acțiuni reprezintă o tentativă de a speria oamenii care luptă pentru dreptate. „Azi noaptea, primarului PAS din orașul […] Articolul Igor Grosu, după atentatul asupra primarului din Stăuceni: Un mod josnic de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate apare prima dată în SafeNews.
Doi boxeri au murit la o zi distanță unul de celălalt, după ce au luptat la aceeaşi gală. Explicațiile Organizaţiei Mondiale de Box # SafeNews
Cei doi boxeri, ambii japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, citate de The Guardian și News.ro. Shigetoshi Kotari a murit vineri, iar Hiromasa Urakawa sâmbătă, după ce au fost răniţi în luptele lor de la […] Articolul Doi boxeri au murit la o zi distanță unul de celălalt, după ce au luptat la aceeaşi gală. Explicațiile Organizaţiei Mondiale de Box apare prima dată în SafeNews.
Cutremur devastator în Turcia: Cel puțin un mort și clădiri prăbușite. Reacția președintelui Erdogan # SafeNews
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit. Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ 200 de kilometri nord, […] Articolul Cutremur devastator în Turcia: Cel puțin un mort și clădiri prăbușite. Reacția președintelui Erdogan apare prima dată în SafeNews.
Azerbaidjan: Atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară # SafeNews
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul energetic dintre cele două ţări va continua, transmite Reuters. Declaraţia a fost făcută în urma unei convorbiri telefonice cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care ambii lideri au denunţat atacurile […] Articolul Azerbaidjan: Atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară apare prima dată în SafeNews.
După 54 de ani, „Poarta spre Iad” se închide. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale # SafeNews
Craterul de gaz Darvaza, cunoscut sub numele de „Poarta către Iad”, situat în deșertul Karakum din Turkmenistan, începe să se stingă după mai bine de jumătate de secol de ardere constantă. Declarațiile au fost făcute de oamenii de știință în cadrul unei conferințe internaționale privind dezvoltarea hidrocarburilor, desfășurată recent în Capitala Așgabat, scrie discoverwildlife.com. Craterul a […] Articolul După 54 de ani, „Poarta spre Iad” se închide. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale apare prima dată în SafeNews.
