Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor!

18:10

În ajunul alegerilor din Republica Moldova, sunt vehiculate diverse prognoze privind data posibilă a aderării țării la Uniunea Europeană, inclusiv anul 2027. Declarația aparține unuia dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk. Potrivit lui, astfel de afirmații nu trezesc un scepticism deosebit, dar există două circumstanțe esențiale care le fac nerealiste. „Primul lucru: cu această guvernare […] Articolul „Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS apare prima dată în DemocracyMD.