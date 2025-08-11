Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de un actor străin. Există suspiciuni de complicitate a unor angajați ai STISC

11:20

Un video cu declarații trucate, lansate de președinta Comisiei Electorale Centrale, a fost distribuit pe rețele de socializare. În filmuleț se anunță că Moldova ar permite țărilor din Uniunea Europeană să intervină în alegeri. Sunt declarații care nu-i aparțin Angelicăi Caraman, iar imaginile video au fost manipulate digital, cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să pară autentice, transmite IPN, cu referire la Stopfals.md.