Promotor fervent al studiilor în universitățile din R. Moldova, rectorul Viorel Bostan își trimite fiica la învățat în SUA

Liderul PAS, Igor Grosu, a publicat un scurt video în care le explică moldovenilor că el nu se consideră arogant și că această imaginea îi este „lipită" de propaganda de la Kremlin și de „grupările criminale" din Republica Moldova. Prin acest mesaj, Grosu susține că vrea să demonteze un fals care ar circula în spațiul