Bilanț săptămânal: 23 documente falsificate depistate de polițiștii de frontieră

Doi adolescenți, de 15 și 16 ani, cu 40 de pachețele ce conțineau o substanță albă cristalizată, cu aspect similar drogurilor de tip PVP (sare), au fost prinși în flagrant de un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), în timp ce intenționau să plaseze drogurile în ascunzișuri, într-o fâșie forestieră din sectorul Centru al capitalei.