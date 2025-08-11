Decizie „Cu privire la sesizarea S.R.L. Turboenergy Power împotriva portalului Nordnews.md”
Examinând în şedinţa din 24 iulie 2025 sesizarea depusă de SRL Turboenergy Power, semnată de domnul Victor Slivinschi, administrator, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „De pe lista neagră la Termoelectrica, înapoi la contracte. TurboEnergy Power: Contestații și procese de judecată”, publicat de portalul Nordnews.md pe 27 iunie 2025. Reclamantul afirmă că la redactarea articolului „nu doar că nu s-a ținut cont de informațiile prezentate de SRL Turboenergy Power, dar în mod arbitrar și intenționat s-a adus prejudiciu reputațional. Mai mult, cronologia evenimentelor ne permit a concluziona că Nordnews.md și jurnalistul Chirtoca Denis oferă publicului articole scrise la comandă, urmărind scopuri meschine” (citate din sesizare), constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 9 iulie 2025, redacției și administratorului portalului Nordnews.md notificarea electronică privind depunerea sesizării și solicitarea de a transmite opinia/poziția redacției în legătură cu acuzațiile din sesizare, însă redacția nu a transmis un răspuns. De asemenea, pe 22 iulie 2023, reprezentanții redacției portalului Nordnews.md au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina sesizarea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut...
Examinând în şedinţa din 24 iulie 2025 plângerea depusă de doamna Adela Cemîrtan, șefa Serviciului administrație publică, Aparatul președintelui raionului Rîșcani, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „Orientarea „Alternativa” sparge PSRM-ul din Rîșcani”, publicat de portalul Nordnews.md pe 12 aprilie 2025. Reclamanta afirmă că în articol „jurnalista a acţionat cu rea-voinţă, diseminând mesaje cu scop de propagandă politică, manipulator, cu instigare la prejudicirea imaginii şi a demnităţii” (citat din plângere), constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 21 iulie 2025, redacției și administratorului portalului Nordnews.md notificarea electronică privind depunerea plângerii și solicitarea de a transmite opinia/poziția redacției în legătură cu acuzațiile din plângere, însă redacția nu a transmis un răspuns. De asemenea, pe 22 iulie 2023, reprezentanții redacției portalului Nordnews.md au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina plângerea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut acest lucru,în prezența reclamantei, doamna Adela Cemîrtan, care și-a menținut acuzațiile din plângere și a răspuns la întrebările de concretizare ale membrilor Consiliului de Experți și Experte,examinând articolul „FOTO Orientarea „Alternativa” sparge...
Examinând în şedinţa din 30 iulie 2025 contestația SRL „Real Radio”, semnată de doamna Elena Cudinova-Ghilescu, administrator, împotriva Deciziei nr.02 din 26 mai 2025 a Consiliului de Experți și Experte, prin care a fost refuzată înscrierea portalului Megatv.md în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. În contestație este exprimat dezacordul cu constatarea invocată în Decizia nr.02 din 26 mai 2025 că, la data desfășurării ședinței, portalul Megatv.md nu desfășura activitate jurnalistică regulată, în conformitate cu prevederile articolului 1.1. al Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova,examinând argumentele expuse în contestația SRL „Real Radio” împotriva Deciziei nr. 02 din 26 mai 2025 a Consiliului de Experți și Experte, examinând Decizia nr. 02 din 26 mai 2025 „Cu privire la cererea SRL „Real Radio”[1], adoptată de Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și să examineze cererile de înscriere în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului, și constatând că decizia este justificată și perfect valabilă,bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[2] și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica...
Examinând în şedinţa din 30 iulie 2025 contestația SRL „Media Pro Group”, semnată de doamna Natalia Poleacova, administrator, împotriva Deciziei nr.01 din 26 mai 2025 a Consiliului de Experți și Experte, prin care a fost refuzată înscrierea portalului ItvMoldova.md în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. În contestație este exprimat dezacordul cu constatarea invocată în Decizia nr.01 din 26 mai 2025 că portalul ItvMoldova.md nu are o platformă actualizată unde redacția își desfășoară activitatea jurnalistică și nu poate fi accesată suficientă informație pentru a putea analiza conținutul editorial al portalului,examinând argumentele expuse în contestația SRL „Media Pro Group ” împotriva Deciziei nr. 01 din 26 mai 2025 a Consiliului de Experți și Experte, examinând Decizia nr. 01 din 26 mai 2025 „Cu privire la cererea SRL „Media Pro Group”[1], adoptată de Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și să examineze cererile de înscriere în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului, și constatând că decizia este justificată și perfect valabilă,bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[2] și ale Regulamentului privind Registrul...
Joi, 24 iulie 2025, cu începere de la ora 16.00, va avea loc şedinţa Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.Agenda şedinţei: 1. Cu privire la demersul motivat al avocatului Dumitru Cucu împotriva portalului Crime-moldova.com2. Cu privire la plângerea S.R.L. Turboenergy Power împotriva portalului Nordnews.md3. Cu privire la plângerea SRL Auto-International împotriva portalurilor Unimedia.info și Telegraph.md4. Cu privire la plângerea doamnei Adela Cemîrtan împotriva portalului Nordnews.md5. Cu privire la autosesizarea Consiliului de Experți și Experte în cazul publicării unor imagini video ce prezintă detaliile morbide ale crimei și corpurile neînsuflețite ale victimelor. 6. Examinarea cererilor de înscriere în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Ședința Consiliului de Experți și Experte va avea loc în format online.Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul la adresa electronică consiliuldepresa@gmail.comConsiliul de Presă este autoritatea națională de autoreglementare jurnalistică care acționează în baza Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.