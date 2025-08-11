Decizie „Cu privire la sesizarea S.R.L. Turboenergy Power împotriva portalului Nordnews.md”

Examinând în şedinţa din 24 iulie 2025 sesizarea depusă de SRL Turboenergy Power, semnată de domnul Victor Slivinschi, administrator, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „De pe lista neagră la Termoelectrica, înapoi la contracte. TurboEnergy Power: Contestații și procese de judecată”, publicat de portalul Nordnews.md pe 27 iunie 2025. Reclamantul afirmă că la redactarea articolului „nu doar că nu s-a ținut cont de informațiile prezentate de SRL Turboenergy Power, dar în mod arbitrar și intenționat s-a adus prejudiciu reputațional. Mai mult, cronologia evenimentelor ne permit a concluziona că Nordnews.md și jurnalistul Chirtoca Denis oferă publicului articole scrise la comandă, urmărind scopuri meschine” (citate din sesizare), constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 9 iulie 2025, redacției și administratorului portalului Nordnews.md notificarea electronică privind depunerea sesizării și solicitarea de a transmite opinia/poziția redacției în legătură cu acuzațiile din sesizare, însă redacția nu a transmis un răspuns. De asemenea, pe 22 iulie 2023, reprezentanții redacției portalului Nordnews.md au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina sesizarea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut...

