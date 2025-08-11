/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1265: Avertizare pentru Moldova, atac în Rusia și ajun de summit. JD Vance: „Nimeni nu va fi fericit”
TV8, 11 august 2025 11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1265: Avertizare pentru Moldova, atac în Rusia și ajun de summit. JD Vance: „Nimeni nu va fi fericit”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
11:50
Acum 15 minute
11:40
11:40
Acum o oră
11:20
Acum 2 ore
10:40
Acum 4 ore
09:50
09:20
08:10
Acum 6 ore
07:40
Acum 24 ore
21:10
19:10
17:50
16:50
16:20
15:50
15:10
14:40
14:10
14:00
14:00
13:30
13:10
12:40
Ieri
11:50
11:40
11:20
10:50
10:20
10:00
09:30
09:10
9 august 2025
23:40
22:20
22:20
21:50
21:10
20:20
19:50
17:50
17:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.