(VIDEO) Angajatul unei spălătorii auto din Chișinău „dus de un BMW” la pușcărie

13:30

Luxemburgul este statul european cu cel mai mare salariu minim pe economie, în valoare de aproximativ 2.700 de euro pe lună. De altă parte, salariul minim cel mai mic, de puțin peste 160 de euro, a fost înregistrat în Ucraina, următoarea, la coada clasamentului, este Moldova, cu un salariu minim lunar de 285 de euro.