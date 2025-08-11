Presa rusă, invadată de mesaje dure ale lui Șoigu despre Republica Moldova: ”Un glonț tras în propriul picior”
Omniapres, 11 august 2025 10:10
Fostul ministru al Apărării al Rusiei, actualmente secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, a publicat un amplu articol pentru RIA Novosti, intitulat „Moldova la răscruce”. Redacția Novosti24.md a adunat principalele declarații pe diverse teme. Renunțarea la livrările directe de gaz de la Gazprom Șoigu a numit „un glonț tras în propriul […] The post Presa rusă, invadată de mesaje dure ale lui Șoigu despre Republica Moldova: ”Un glonț tras în propriul picior” appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 10 minute
10:10
VIDEO // Șor confirmă presiunile pe judecătoarea Ana Cucerescu, dar susține că se face la comanda lui Recean – viața ei e în pericol # Omniapres
Liderul blocului Victorie, Ilan Șor, confirmă că judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare, e supusă presiunilor și intimidărilor. Politicianul aflat la Moscova susține că a făcut propriile verificări, pentru a se convinge că nu este ”vreo ieșire emotivă” a unui membru al echipei sale. ”Ancheta mea […] The post VIDEO // Șor confirmă presiunile pe judecătoarea Ana Cucerescu, dar susține că se face la comanda lui Recean – viața ei e în pericol appeared first on Omniapres.
10:10
Presa rusă, invadată de mesaje dure ale lui Șoigu despre Republica Moldova: ”Un glonț tras în propriul picior” # Omniapres
Fostul ministru al Apărării al Rusiei, actualmente secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, a publicat un amplu articol pentru RIA Novosti, intitulat „Moldova la răscruce”. Redacția Novosti24.md a adunat principalele declarații pe diverse teme. Renunțarea la livrările directe de gaz de la Gazprom Șoigu a numit „un glonț tras în propriul […] The post Presa rusă, invadată de mesaje dure ale lui Șoigu despre Republica Moldova: ”Un glonț tras în propriul picior” appeared first on Omniapres.
Acum o oră
09:40
Noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 7 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, minorul a fost ucis cu sânge rece. Este vorba despre adolescentul în vârstă de 15 […] The post Adolescentul găsit mort pe malul unui iaz din Cahul ar fi fost omorât appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
09:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a distribuit, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în Republica Moldova, în care este alături de partenera sa, cei doi copii ai lor și de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Aceștia s-au plimbat pe dealuri şi în pădure. „Astăzi am făcut o drumeţie în natură, […] The post VIDEO // Nicuşor Dan, în drumeţie prin Moldova alături de familie appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
07:10
Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb. LEU Se deblochează unele situații și veți putea primi bani pentru a vă face mici plăceri – poate o escapadă la mare sau la munte, pentru a vă reîncărca bateriile. Aveți șansa să vă exprimați un punct de vedere […] The post Horoscop 11 august 2025. Începuturi curajoase și decizii inspirate pentru toate zodiile appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
13:40
Gunoiște, plastic și sol: experții trag un semnal de alarmă cu privire la criza gestionării deșeurilor în Moldova # Omniapres
Moldova se confruntă cu provocări serioase în domeniul gestionării deșeurilor menajere solide, stării solului și calității produselor alimentare. La aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a cincea Masă rotundă națională, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”. Aceasta a fost dedicată temei „Ecologie, resurse de apă și politica de gestionare a deșeurilor solide menajere”. După cum […] The post Gunoiște, plastic și sol: experții trag un semnal de alarmă cu privire la criza gestionării deșeurilor în Moldova appeared first on Omniapres.
Ieri
08:40
Horoscop 10 august 2025. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante # Omniapres
Vom fi puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău. LEU Se poate să faceți cunoștință cu o persoană cu temperament puternic, iar deși aveți energie, va fi o provocare să țineți pasul. Evenimentele mondene vă atrag – poate le urmăriți sau chiar participați, […] The post Horoscop 10 august 2025. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante appeared first on Omniapres.
08:40
Un mic obiect improvizat a explodat, noaptea trecută, în preajma casei primarului din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu. Despre incident a anunțat chiar alesul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția, transmite Ziua.md. Din imaginile publicate de pe o cameră de supraveghere se vede cum dispozitivul explodează lângă gardul din […] The post VIDEO // Explozie în preajma casei primarului din Stăuceni appeared first on Omniapres.
9 august 2025
11:10
Întrevedere comună a liderilor PSRM, ”Inima Moldovei” și ”Viitorul Moldovei” cu membrii din Ștefan Vodă și Căușeni # Omniapres
Liderii ai trei formațiuni – Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, au participat la o întrevedere comună cu membrii și activul de partid din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Discuțiile au vizat situația social-economică și politică a Republicii Moldova, precum […] The post Întrevedere comună a liderilor PSRM, ”Inima Moldovei” și ”Viitorul Moldovei” cu membrii din Ștefan Vodă și Căușeni appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Locuitorii din sectorul Rîșcani vor rămâne, pe 12 august, fără curent electric. Adresele afectate # Omniapres
Locuitorii mai multor adrese din sectorul Rîșcani vor rămâne temporar fără lumină. Pe data de 12 august 2025, furnizorul Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. va efectua lucrări de reparație și reconstrucție a rețelelor electrice, ceea ce va duce la întreruperi programate ale energiei electrice. Lucrările programate sunt următoarele: Pe strada Bogdan Voievod, la numerele 1, […] The post Locuitorii din sectorul Rîșcani vor rămâne, pe 12 august, fără curent electric. Adresele afectate appeared first on Omniapres.
08:40
Poate că avem o agendă încărcată și o să vrem să bifăm, punct cu punct, tot ce ne-am propus, ca să mulțumim pe toată lumea. LEU Se petrec lucruri noi în plan profesional. Vă lansați pe o nouă orbită și vă veți asigura că direcția pe care o urmați este cea care vă avantajează. Aveți […] The post Horoscop 9 august 2025. Lună Plină, provocări și revelații în relații și carieră appeared first on Omniapres.
8 august 2025
18:10
Sistemul de plăți instant MIA va putea fi folosit în curând și pentru transferuri între companii. Anunțul a fost făcut de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la postul Moldova 1. Noua funcționalitate urmează să fie lansată în câteva luni, iar potrivit șefei BNM, va aduce mediului de afaceri plăți rapide, sigure și la […] The post Sistemul MIA se extinde: vor fi posibile transferuri între companii appeared first on Omniapres.
17:40
Începând cu data de 11 august 2025, cetățenii vor putea beneficia de servicii de înmatriculare a vehiculelor și documentare a conducătorilor auto direct la Centrul multifuncțional Ialoveni, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Noul punct de deservire este situat pe str. Alexandru cel Bun, nr. 31, orașul Ialoveni. Programul de lucru este de luni până vineri, […] The post Din 11 august, șoferii din Ialoveni au un nou loc unde pot face actele auto appeared first on Omniapres.
17:10
Restricții de circulație pe strada Calea Orheiului în sectorul Rîșcani, în perioada 11-20 august # Omniapres
Primăria municipiului Chișinău anunță restricții de circulație pe strada Calea Orheiului din sectorul Rîșcani, în perioada 11-20 august, din cauza lucrărilor de amenajare. Traficul rutier va fi suspendat parțial pe anumite benzi, în funcție de avansarea lucrărilor. Poliția recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere și să conducă prudent în zonă. The post Restricții de circulație pe strada Calea Orheiului în sectorul Rîșcani, în perioada 11-20 august appeared first on Omniapres.
16:40
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni. În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, […] The post (VIDEO) Vindeau droguri pe Telegram: trei persoane, inclusiv un preot, reținute appeared first on Omniapres.
16:20
VIDEO // Mărgineanu, despre „compromatul” lui Plahotniuc împotriva unor exponenți ai PAS: El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta # Omniapres
Plahotniuc are mult material compromițător despre unii reprezentanți ai actualei puteri, de aceea, prezența lui aici ar crea mari emoții în rândul guvernării. Cel puțin asta susține avocatul Iurie Mărgineanu, care face trimitere la „surse sigure”. În același timp, spune el, fostul lider al PDM, deși avea grijă să documenteze totul, avea și niște linii […] The post VIDEO // Mărgineanu, despre „compromatul” lui Plahotniuc împotriva unor exponenți ai PAS: El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta appeared first on Omniapres.
16:10
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost agresat de un șofer în urma unui conflict. Incidentul s-a produs ieri, în jurul orei 20:40, pe o stradă din municipiul Bălți, scrie Actualitate.md. Conform primelor investigații ale poliției, în timp ce pietonul traversa strada, între el și conducătorul auto a izbucnit un schimb de […] The post VIDEO // Conflict pe stradă în Bălți: pieton bătut de un șofer, ajuns la spital appeared first on Omniapres.
15:30
Prognozele meteo în Moldova vor deveni mai precise: Serviciul Hidrometeorologic de Stat a primit echipamente moderne # Omniapres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Noile tipuri de stații vor furniza date în timp real despre temperatură, precipitații, umiditate și nivelurile râurilor, contribuind astfel […] The post Prognozele meteo în Moldova vor deveni mai precise: Serviciul Hidrometeorologic de Stat a primit echipamente moderne appeared first on Omniapres.
15:10
Grănicerii ucraineni nu pot interveni în Moldova: Poliția de Frontieră dezminte informațiile false # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora grănicerii ucraineni ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră. „Această informație este falsă și tendențioasă”, a transmis Poliția de Frontieră într-un comunicat, subliniind că […] The post Grănicerii ucraineni nu pot interveni în Moldova: Poliția de Frontieră dezminte informațiile false appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO. Boris Volosatîi, despre AUR România: “Partidul AUR din Republica Moldova este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare” # Omniapres
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj ferm către opinia publică, respingând categoric zvonurile privind o presupusă subordonare a formațiunii față de AUR din România. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este un […] The post VIDEO. Boris Volosatîi, despre AUR România: “Partidul AUR din Republica Moldova este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare” appeared first on Omniapres.
14:30
FOTO // Miniștrii de externe ai R. Moldova, Ucrainei și României s-au întâlnit la Cernăuți # Omniapres
La Cernăuți a avut loc astăzi reuniunea miniștrilor de externe în formatul trilateral „Ucraina – Moldova – România”. La eveniment participă șefii diplomațiilor celor trei țări: Andrii Sîbiha din partea Ucrainei, Mihai Popșoi din partea Republicii Moldova și Oana Țoiu din partea României. Despre aceasta a anunțat diplomația de la Kiev. Vizita oficială a început […] The post FOTO // Miniștrii de externe ai R. Moldova, Ucrainei și României s-au întâlnit la Cernăuți appeared first on Omniapres.
14:00
Parcul Urban de Autobuze anunță modificări în itinerarul autobuzului nr. 21, ca urmare a lucrărilor de reparație a rețelelor de apeduct inițiate de Primăria comunei Bubuieci. Astfel, începând cu data de 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Gospodarilor și Mihail Frunze, va fi restricționată pentru […] The post Traseul autobuzului nr. 21 din Bubuieci, modificat temporar din 8 august appeared first on Omniapres.
13:20
VIDEO // Adrian Belîi: Guvernul a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din țară # Omniapres
Guvernul format de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova. Doctorul habilitat Adrian Belîi, deputat PAS, susține că investițiile au fost făcute pentru ca medicii să poată trata o varietate mare de boli la cele mai înalte standarde internaționale. Potrivit deputatului, totodată, au fost […] The post VIDEO // Adrian Belîi: Guvernul a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din țară appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Incident în Chișinău: o șoferiță ucraineancă, filmată în timp ce lovește o mașină și insultă o altă șoferiță # Omniapres
Un conflict verbal și fizic a avut loc într-o parcare din Chișinău, fiind surprins și publicat pe rețelele sociale de către una dintre persoanele implicate. Incidentul s-a produs în timp ce o femeie încerca să parcheze regulamentar cu spatele, moment în care o altă șoferiță ar fi început să claxoneze insistent, susținând că se grăbește, […] The post VIDEO // Incident în Chișinău: o șoferiță ucraineancă, filmată în timp ce lovește o mașină și insultă o altă șoferiță appeared first on Omniapres.
13:10
Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 33 de […] The post Accident fatal pe strada Liviu Deleanu: Un motociclist de 33 de ani a decedat appeared first on Omniapres.
12:40
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță organizarea unui nou protest al transportatorilor, care va avea loc pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), situat pe strada Piața Gării. Protestul este motivat de nemulțumirile legate de aprobarea și publicarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile de transport, […] The post Transportatorii revin în stradă: protest programat la sediul ANTA appeared first on Omniapres.
12:00
Venituri de peste 10 milioane lei ascunse în mașini de lux și proprietăți: un bărbat din Chișinău, cercetat penal # Omniapres
Un bărbat din Chișinău este cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. Pentru a ascunde proveniența ilicită a veniturilor obținute, acesta ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi […] The post Venituri de peste 10 milioane lei ascunse în mașini de lux și proprietăți: un bărbat din Chișinău, cercetat penal appeared first on Omniapres.
11:40
Modelul economic promovat de actuala guvernare este unul fragil și riscă să ducă la un colaps financiar, avertizează Alexandr Slusari, membru al Consiliului de administrație al companiei Energocom. Potrivit acestuia, aproximativ 80% din banii alocați pentru compensarea facturilor la energie provin din credite externe, care vor trebui returnate, iar acești bani nu rămân în economia […] The post VIDEO // Expert: Modelul economic actual este o piramidă care se va prăbuși appeared first on Omniapres.
11:30
„PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ”. Irina Vlah, apel către diplomați, ONG-uri și presă # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea față de sesizarea depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit formațiunii, PAS a cerut sancționarea „Inima Moldovei” pentru folosirea denumirii sale în cadrul unui protest, precum și interzicerea utilizării acesteia „în context negativ, inclusiv în timpul manifestațiilor publice”. „Astfel, […] The post „PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ”. Irina Vlah, apel către diplomați, ONG-uri și presă appeared first on Omniapres.
11:10
Descinderi masive în dosarul „Șor”: 78 de percheziții, arme ilegale confiscate și rețineri pentru corupere electorală # Omniapres
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. […] The post Descinderi masive în dosarul „Șor”: 78 de percheziții, arme ilegale confiscate și rețineri pentru corupere electorală appeared first on Omniapres.
11:10
Partidul „NOI – Noua Opțiune Istorică” anunță elaborarea unui Program național de stabilizare și relansare economică # Omniapres
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” a anunțat că lucrează la un Program național de stabilizare și relansare economică, care urmează să fie implementat imediat după alegerile parlamentare. Formațiunea invocă „situația complicată” din Republica Moldova, menționând scăderea exporturilor, problemele din domeniul construcțiilor, deficitul bugetar și creșterea datoriei de stat. „Suntem absolut convinși că prioritatea […] The post Partidul „NOI – Noua Opțiune Istorică” anunță elaborarea unui Program național de stabilizare și relansare economică appeared first on Omniapres.
10:40
Compania rusă „Gazprom” a declarat că decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova de a retrage licența de livrare a gazului de la SA „Moldovagaz” începând cu 1 septembrie 2025 reprezintă ultima etapă a distrugerii afacerii „Moldovagaz” și privarea companiei ruse de obiectul său de investiții. „Guvernul moldovenesc a introdus o serie […] The post Gazprom reacționează la retragerea licenței de livrare a gazului de la Moldovagaz appeared first on Omniapres.
10:10
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și unul dintre liderii Blocului Alternativa, a anunțat că în câteva zile va fi prezentată lista candidaților pentru alegerile parlamentare, urmând să fie înaintată Comisiei Electorale Centrale. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la N4. Referindu-se la componența listei, Ceban a spus că nu vor fi incluși […] The post VIDEO // Ce candidați vor reprezenta Blocul Alternativa? Explicațiile lui Ion Ceban appeared first on Omniapres.
09:40
Doi candidați au fost admiși la interviu pentru funcția de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei” # Omniapres
Agenția Proprietății Publice anunță încheierea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”. Termenul-limită, stabilit pentru 6 august 2025, ora 16:00, a expirat, iar până la această dată au fost înregistrate trei dosare de participare. În urma evaluării dosarelor depuse, doi candidați au fost selectați […] The post Doi candidați au fost admiși la interviu pentru funcția de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei” appeared first on Omniapres.
09:10
Termoelectrica S.A. informează consumatorii din sectorul Centru al municipiului Chișinău despre desfășurarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm. Aceste rețele alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră aproximativ 1.000 de locuitori din zona străzii Valea Dicescu și șoseaua Hîncești. Ca urmare a acestor […] The post Fără apă caldă timp de o lună în sectorul Centru al capitalei. Vezi adresele afectate appeared first on Omniapres.
07:40
Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile câștigă, iar țara sărăcește” # Omniapres
Sistemul bancar național al Moldovei împiedică dezvoltarea economică, iar rețetele liberale de piață din ultimele decenii nu au dat rezultatele așteptate – la aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională, organizată de Alianța „Moldovenii”, la Chișinău. În centrul discuțiilor s-au aflat problemele legate de accesul la credite, exodul capitalului, costul […] The post Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile câștigă, iar țara sărăcește” appeared first on Omniapres.
07:10
E bine să fim deschiși la minte și la suflet ca să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și să fim flexibili dacă apar situații neprevăzute. LEU Se rezolvă probleme mai vechi și o să puteți face progrese, să dezvoltați proiecte pe care le aveți de multă vreme „la dospit” și va urma o […] The post Horoscop 8 august 2025. Revelații importante și decizii care schimbă direcții appeared first on Omniapres.
7 august 2025
18:10
Mătușa Dorina, cunoscută publicului larg drept Dora – de la care Emilian Crețu a împrumutat numele de show – a fost în centrul atenției la o nuntă fastuoasă desfășurată la Epicrama Winery. Evenimentul a avut loc aseară, iar Dora a avut rolul de soacră mare. Dora este sora Anastasiei Crețu, mama influencerilor Emilian și Nina […] The post Nuntă în familia lui Emilian Crețu, jucată la o vinărie din țară appeared first on Omniapres.
17:30
Lucrările de reabilitare a trotuarelor de pe strada Ginta Latină se află în faza finală. În prezent, se intervine pentru amenajarea spațiilor verzi și montarea indicatoarelor rutiere, ultimele etape înainte de finalizarea completă a proiectului. Proiectul a cuprins decaparea stratului de asfalt deteriorat, înlocuirea bordurilor vechi cu unele noi, pregătirea bazei prin aplicarea unui strat […] The post Reabilitarea trotuarelor de pe strada Ginta Latină din capitală, aproape de final appeared first on Omniapres.
17:10
Construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm susținut, cu progrese semnificative înregistrate atât dinspre sud, cât și dinspre centrul țării. Potrivit autorităților, echipele de muncitori se apropie de Stația Electrică Vulcănești, iar în zona centrală lucrările au ajuns deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău. Stadiul […] The post VIDEO // Peste 60% din linia electrică Vulcănești–Chișinău este deja instalată appeared first on Omniapres.
16:40
Până la 1 august 2025, în municipiul Chișinău au fost procesate peste 9.500 de cereri pentru înscrierea în clasa I. Dintre acestea, au fost înmatriculați 150 de copii refugiați în instituțiile publice și 13 copii în instituțiile private. Datele privind integrarea copiilor refugiați ucraineni în sistemul educațional municipal arată următoarele: – În anul școlar 2024–2025, […] The post Peste 1.900 de copii refugiați sunt integrați în grădinițele și școlile din Chișinău appeared first on Omniapres.
16:10
9.500 de vouchere EcoVoucher de 6.000 lei fiecare, acordate familiilor vulnerabile pentru reducerea facturii la energie # Omniapres
– 9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari în cadrul sesiunii programului EcoVoucher din perioada 07-31 august. Voucherele sunt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, pentru a le ajuta să reducă factura la energia electrică. Sprijinul oferit de […] The post 9.500 de vouchere EcoVoucher de 6.000 lei fiecare, acordate familiilor vulnerabile pentru reducerea facturii la energie appeared first on Omniapres.
15:30
Cetățenii Republicii Moldova care se află în Federația Rusă vor beneficia, în perioada următoare, de un regim simplificat pentru legalizarea statutului de ședere și muncă, a anunțat președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilierul municipal Maxim Moroșan. Potrivit acestuia, în perioada 1 octombrie 2025 – 1 ianuarie 2026, moldovenii care au revenit acasă sau care […] The post Maxim Moroșan, anunț pentru moldovenii din Rusia: Regulile au fost simplificate appeared first on Omniapres.
15:30
Înregistrarea pentru votul prin corespondență continuă – peste 1 300 de moldoveni înscriși până acum # Omniapres
Peste 1 300 de moldoveni s-au înregistrat pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare, până în data de 7 august, informează Comisia Electorală Centrală (CEC). Cei mai mulți alegători provin din Statele Unite ale Americii (circa 700) și Canada (370). Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în […] The post Înregistrarea pentru votul prin corespondență continuă – peste 1 300 de moldoveni înscriși până acum appeared first on Omniapres.
15:10
Compensații de peste 81 milioane de lei pentru energie electrică, achitate antreprenorilor în prima jumătate a anului 2025 # Omniapres
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei în perioada ianuarie – iulie 2025. Această măsură face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, precizează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au […] The post Compensații de peste 81 milioane de lei pentru energie electrică, achitate antreprenorilor în prima jumătate a anului 2025 appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Investiție de 32 de milioane de lei din partea Guvernului pentru sănătatea chișinăuienilor la Spitalul „Gheorghe Paladi” # Omniapres
Infrastructura și echipamentele moderne oferă noi condiții de tratament pentru pacienți. În ultimii trei ani, Spitalul municipal „Gheorghe Paladi” a beneficiat de investiții de peste 32 de milioane de lei din partea Guvernului PAS, scrie ZIUA.md. Printre cele mai importante proiecte de achiziții se numără un tomograf computerizat performant, în valoare de 8,1 milioane de […] The post VIDEO // Investiție de 32 de milioane de lei din partea Guvernului pentru sănătatea chișinăuienilor la Spitalul „Gheorghe Paladi” appeared first on Omniapres.
14:10
Autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să deschidă negocierile de aderare la UE în luna septembrie, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei emisiuni la postul public Moldova 1, transmite MOLDPRES. Potrivit oficialei, Chișinăul a finalizat etapa tehnică esențială a procesului – screening-ul, care a presupus compararea legislației naționale cu cea europeană. […] The post Republica Moldova, pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie appeared first on Omniapres.
13:40
Un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost reținut în Republica Moldova, fiind suspectat de escrocherii în proporții deosebit de mari. Acesta este acuzat că a înșelat mai multe persoane sub pretextul organizării importului și vămuirii unor automobile de lux achiziționate la licitații din Statele Unite ale Americii, însușindu-și astfel peste 1.000.000 […] The post VIDEO// Ucrainean reținut în Moldova, acuzat de escrocherii de peste un milion de lei appeared first on Omniapres.
13:10
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov, scrie digi24.ro. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin […] The post Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile” appeared first on Omniapres.
13:00
Un nou nume pe harta sistemului medical din Republica Moldova. Centrul Medical Academic Revivamed și-a deschis oficial ușile pentru pacienți. Situată în Chișinău, pe strada Spicului 6, clinica vine cu un concept modern de îngrijire medicală, bazat pe tehnologie avansată, echipă multidisciplinară și servicii de înaltă calitate. Pacienții beneficiază de: Peste 40 de medici specialiști […] The post Revivamed – un nou centru medical modern inaugurat la Chișinău appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.