Detalii terifiante despre adolescentul găsit mort, la Cahul: Ar fi fost ucis cu sânge rece, de un alt băiat, în urma unor reglări de conturi

Turismul excesiv este o problemă pentru mai multe state europene, mai ales din cauza unor comportamente deplasate ale unor vizitatori. Așa că în cele mai căutate destinații, amenzile crescute, chiar și de ordinul miilor de euro, sunt soluția autorităților locale, care nu mai fac față plângerilor făcute de localnici. Aceștia sunt exasperați de petrecăreții care beau pe stradă, intră în supermarketuri în costum de baie ori fac zgomot, transmite digi24.ro.