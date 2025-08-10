Un nou cutremur major în Kamceatka: Ce magnitudine a avut seismul, produs pe 10 august
TV8, 10 august 2025 20:30
Un nou cutremur major în Kamceatka: Ce magnitudine a avut seismul, produs pe 10 august
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
21:10
Acum 2 ore
Acum 4 ore
19:10
17:50
Acum 6 ore
16:50
16:20
15:50
Acum 8 ore
15:10
14:40
14:10
14:00
14:00
Acum 12 ore
13:30
13:10
12:40
11:50
11:40
11:20
10:50
10:20
10:00
09:30
09:10
Acum 24 ore
23:40
22:20
22:20
21:50
Ieri
21:10
20:20
19:50
17:50
17:20
16:40
16:10
15:40
14:40
14:10
13:50
13:20
12:50
12:20
11:50
11:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.