Președintele României, „în drumeție” alături de familia sa, la reședința de la Condrița
Agora.md, 10 august 2025 19:40
Președintele României, „în drumeție” alături de familia sa, la reședința de la Condrița
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
19:40
Acum 2 ore
19:00
Acum 4 ore
17:50
16:50
Acum 6 ore
15:20
14:50
14:40
Acum 8 ore
14:00
12:50
12:20
12:20
Acum 12 ore
10:50
10:40
10:40
10:30
09:50
09:40
Acum 24 ore
Ieri
19:30
18:40
18:00
17:40
17:30
16:20
15:30
14:10
13:30
11:30
09:50
8 august 2025
21:50
21:10
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
18:50
18:10
17:50
17:40
17:40
16:40
16:20
16:20
15:30
15:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.