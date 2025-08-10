Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure
ProTV.md, 10 august 2025 15:40
Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
15:40
Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure # ProTV.md
Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure
15:40
Armata Ucrainei, victorie rară în fața trupelor ruse, pe frontul de Est. Ce au „curăţat” complet forțele Kievului # ProTV.md
Armata Ucrainei, victorie rară în fața trupelor ruse, pe frontul de Est. Ce au „curăţat” complet forțele Kievului
Acum 2 ore
14:50
Nicușor Dan și Maia Sandu - surprinși din nou împreună la un alt eveniment din țară. Șefii de stat participă la Festivalul Zemii din Sipoteni, Călărași - VIDEO # ProTV.md
Nicușor Dan și Maia Sandu - surprinși din nou împreună la un alt eveniment din țară. Șefii de stat participă la Festivalul Zemii din Sipoteni, Călărași - VIDEO
14:40
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici # ProTV.md
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici
14:10
Tesla și-a anunțat absența de la cel mai mare eveniment auto din Germania
Acum 4 ore
13:10
Crimă șocantă la Telenești. O femeie - ucisă cu toporul de un bărbat. Poliția: „A aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână”. IGP vine cu detalii # ProTV.md
Crimă șocantă la Telenești. O femeie - ucisă cu toporul de un bărbat. Poliția: „A aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână”. IGP vine cu detalii
13:10
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii # ProTV.md
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii
12:40
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - FOTO # ProTV.md
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - FOTO
12:30
Cel mai mare jaf de diamante din istorie. Dezvăluiri făcute chiar de creierul operațiunii, într-un documentar pe Netflix # ProTV.md
Cel mai mare jaf de diamante din istorie. Dezvăluiri făcute chiar de creierul operațiunii, într-un documentar pe Netflix
Acum 6 ore
11:50
Un producător elvețian de avioane suspendă livrările de aeronave către SUA, ca urmare a tarifelor vamale impuse de Trump # ProTV.md
Un producător elvețian de avioane suspendă livrările de aeronave către SUA, ca urmare a tarifelor vamale impuse de Trump
11:40
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu alte două mașini: Șoferul a fugit de la locul impactului. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu alte două mașini: Șoferul a fugit de la locul impactului. Imagini surprinse de martori - VIDEO
11:10
Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc # ProTV.md
Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc
10:40
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei # ProTV.md
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei
10:20
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari # ProTV.md
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari
Acum 8 ore
09:50
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:50
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO
09:50
Caz șocant în Italia. Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano: Acesta a fost reținut # ProTV.md
Caz șocant în Italia. Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano: Acesta a fost reținut
09:40
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Edilul a anunțat poliția: „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil” - VIDEO # ProTV.md
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Edilul a anunțat poliția: „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil” - VIDEO
09:20
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:10
Două automobile s-au lovit violent într-o intersecție din capitală: Pompierii au intervenit. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
Două automobile s-au lovit violent într-o intersecție din capitală: Pompierii au intervenit. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
09:00
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar # ProTV.md
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar
08:40
Parașutist încătușat la aterizarea de pe Turnul Eiffel. Doi complici au preferat să coboare pe jos # ProTV.md
Parașutist încătușat la aterizarea de pe Turnul Eiffel. Doi complici au preferat să coboare pe jos
08:20
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska # ProTV.md
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
08:20
Aliații Kievului, mesaj categoric înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina # ProTV.md
Aliații Kievului, mesaj categoric înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina
08:20
Netanyahu, contestat din interior: Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului de ocupare a Gazei # ProTV.md
Netanyahu, contestat din interior: Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului de ocupare a Gazei
08:10
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
00:00
Încă un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmă. Anunțul poliției - VIDEO # ProTV.md
Încă un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmă. Anunțul poliției - VIDEO
9 august 2025
22:50
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Șefii de stat au făcut fotografii cu cei prezenți la eveniment - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Șefii de stat au făcut fotografii cu cei prezenți la eveniment - FOTO/VIDEO
22:00
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Cei doi șefi de stat au făcut fotografii cu oamenii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Cei doi șefi de stat au făcut fotografii cu oamenii - FOTO/VIDEO
21:50
Președintele României, Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: Participa împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele României, Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: Participa împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor - FOTO/VIDEO
21:30
Începând cu acest an, Universitatea de Stat din Moldova lansează, în premieră, programul de învățământ dual. Ce presupune acesta - VIDEO # ProTV.md
Începând cu acest an, Universitatea de Stat din Moldova lansează, în premieră, programul de învățământ dual. Ce presupune acesta - VIDEO
21:30
De mai bine de jumătate de an, echipele de salvatori din nordul și sudul țării muncesc în condiții europene, în stații moderne, dotate și independente energetic. Cum arată acestea și ce spun angajații IGSU - VIDEO # ProTV.md
De mai bine de jumătate de an, echipele de salvatori din nordul și sudul țării muncesc în condiții europene, în stații moderne, dotate și independente energetic. Cum arată acestea și ce spun angajații IGSU - VIDEO
20:40
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin # ProTV.md
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
20:20
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin # ProTV.md
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 09.08.2025
19:50
Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei # ProTV.md
Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei
19:40
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce au spus poliției - VIDEO # ProTV.md
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce au spus poliției - VIDEO
19:40
Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație. Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unei persoane - VIDEO # ProTV.md
Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație. Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unei persoane - VIDEO
19:30
Tragic. Doi pompieri aflați în misiune și-au pierdut viața, după ce autospeciala în care se aflau s-a lovit frontal cu un camion. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Tragic. Doi pompieri aflați în misiune și-au pierdut viața, după ce autospeciala în care se aflau s-a lovit frontal cu un camion. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
19:30
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce declarații au făcut - VIDEO # ProTV.md
Doi cetățeni străini - reținuți sub suspiciunea de provocare a dezordinilor în masă: Au fost surprinși în timp ce lipeau, pe un gard din capitală, afișe cu mesaje false. Ce declarații au făcut - VIDEO
19:20
Ce se întâmplă în Găgăuzia, după condamnarea Evgheniei Guțul? Sirkeli: „Lumea de acolo este deconectată de realitate.” Care este motivul pentru care liderii de la Comrat nu acceptă sentința # ProTV.md
Ce se întâmplă în Găgăuzia, după condamnarea Evgheniei Guțul? Sirkeli: „Lumea de acolo este deconectată de realitate.” Care este motivul pentru care liderii de la Comrat nu acceptă sentința
19:20
Alegerile din toamnă - cruciale pentru Moldova. Cum s-ar putea schimba situația din Găgăuzia și ce se va întâmpla dacă rămâne guvernarea pro-europeană. Declarațiile lui Mihail Sirkeli, la Podcastul Lorenei # ProTV.md
Alegerile din toamnă - cruciale pentru Moldova. Cum s-ar putea schimba situația din Găgăuzia și ce se va întâmpla dacă rămâne guvernarea pro-europeană. Declarațiile lui Mihail Sirkeli, la Podcastul Lorenei
18:10
Medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China. Artiom Livădari și-a asigurat distincția de argint în proba de Muaythai, demolându-și adversarul în semifinale - VIDEO # ProTV.md
Medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China. Artiom Livădari și-a asigurat distincția de argint în proba de Muaythai, demolându-și adversarul în semifinale - VIDEO
18:00
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin # ProTV.md
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin
17:50
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Cine este angajatul IGSU care a murit într-un grav accident la Telenești. Instituția aduce condoleanțe familiei. Noi imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
17:50
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO # ProTV.md
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției - VIDEO
17:50
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO # ProTV.md
Concentrare, precizie și rezistență la competiția „Cupa Lunetiștilor”, care a avut loc la Poligonul de la Bulboaca: Au participat 40 de angajați ai structurilor de forță din Moldova, România și Polonia - VIDEO
17:40
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției # ProTV.md
Încǎ un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmǎ. Anunțul poliției
17:00
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO # ProTV.md
Deținătorul Balonului de Aur, Rodri are parte de un ghinion continuu la Manchester City. Starul spaniol va rata începutul sezonului în Premier League după o nouă accidentare - VIDEO
17:00
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO # ProTV.md
Cu antrenorul român Cristian Chivu pe bancă, Inter a reușit o victorie în primul amical al verii. Nerazzurrii au învins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1 - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.