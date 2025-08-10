PeScurt // „Omor intenționat”. Oamenii legii investighează circumstanțele unui omor care a avut loc la data de 8 august în raionul Telenești. Potrivit datelor anchetei preliminare, incidentul s-ar fi produs în urma unui conflict dintre cele două persoane.
Agora.md, 10 august 2025 14:00
PeScurt // „Omor intenționat”. Oamenii legii investighează circumstanțele unui omor care a avut loc la data de 8 august în raionul Telenești. Potrivit datelor anchetei preliminare, incidentul s-ar fi produs în urma unui conflict dintre cele două persoane.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
14:00
Acum 2 ore
12:50
12:20
12:20
Acum 4 ore
10:50
10:40
10:40
10:30
Acum 6 ore
09:50
09:40
Acum 24 ore
19:30
18:40
18:00
17:40
17:30
16:20
15:30
Ieri
14:10
13:30
11:30
09:50
8 august 2025
21:50
21:10
20:00
18:50
18:10
17:50
17:40
17:40
16:40
16:20
16:20
15:30
15:20
14:50
14:30
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
13:30
13:30
13:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.