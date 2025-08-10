PeScurt // „Omor intenționat”. Oamenii legii investighează circumstanțele unui omor care a avut loc la data de 8 august în raionul Telenești. Potrivit datelor anchetei preliminare, incidentul s-ar fi produs în urma unui conflict dintre cele două persoane.

