NO COMMENT (VIDEO) Impactul dintre două mașini, surprinse de o cameră de bord

Revolte în satul Zaim, raionul Căușeni, după ce părinții au fost anunțați că elevii vor fi nevoiți să meargă la liceul din raion, întrucât în sat nu sunt suficienți copii. Responsabilii școlii spun că au fost depuse 21 de cereri, iar liceul, cu o singură clasă de a X-a, nu poate activa, conform ordinului Ministerului Educației.