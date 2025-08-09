Întâlnirea Trump – Putin: Unde și când va avea loc

Donald Trump a anunţat pe reţeaua sa Truth Social că întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc Articolul Întâlnirea Trump – Putin: Unde și când va avea loc apare prima dată în Dosar Media.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DosarMedia