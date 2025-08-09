Dolarul pierde teren: Cursul valutar pentru weekend
DosarMedia, 9 august 2025 08:20
Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 9 august, un curs oficial de 19 lei și 63 de bani Articolul Dolarul pierde teren: Cursul valutar pentru weekend apare prima dată în Dosar Media.
Acum 5 minute
08:20
Donald Trump a anunţat pe reţeaua sa Truth Social că întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc Articolul Întâlnirea Trump – Putin: Unde și când va avea loc apare prima dată în Dosar Media.
08:20
Acum 10 minute
08:10
Prețul Benzinei 95 va crește cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se va ieftini cu Articolul Care va fi prețul benzinei în acest weekend apare prima dată în Dosar Media.
08:10
Mai puțini bani pentru Ucraina din partea UE: „Nu toate condițiile au fost îndeplinite” # DosarMedia
O nouă tranșă de ajutor din partea Uniunii Europene în cadrul mecanismului Ukraine Facility va fi acordat Kievului într-o formă Articolul Mai puțini bani pentru Ucraina din partea UE: „Nu toate condițiile au fost îndeplinite” apare prima dată în Dosar Media.
