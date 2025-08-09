Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina

12:30

Astăzi, pe strada Liviu Deleanu din Chișinău, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unui motociclist. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un bărbat de 41 de ani, ... Post-ul Accident grav pe strada Liviu Deleanu din capitală: Un motociclist și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un automobil apare prima dată în Unica.md.