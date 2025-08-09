Adrian Lupusor: „Dacă insomnia durează mai mult de trei luni, aceasta este deja o boală”

16:30

Vînturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti.Printre turiști au fost și numeroşi străini, ale căror feriboturi au fost nevoite să rămînă în porturile din Atena, sporind de asemenea riscurile de incendii.După o reuniune de urgenţă, Ministerul pentru protecţie civilă a precizat că rafalele de vînt au atins viteze de 88 de kilomet