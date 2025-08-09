Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE

00:00

Doi alpiniști au petrecut noaptea atîrnați pe fațada unei stînci, lîngă vîrful Yak din Columbia Britanică, Canada, la cîteva sute de metri înălțime.Echipele de intervenție au sosit la fața locului, după ce unul dintre alpiniști a căzut și a suferit o accidentare la cap. Amîndoi au rămas în hamurile lor, în timp ce vremea continua să se înrăutățească.Salvatorii au încercat să ajun