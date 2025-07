În Marea Britanie a avut loc un campionat de paddleboarding cu cîini

În comitatul Dorset, în sudul Angliei, a avut loc campionatul anual al Marii Britanii de paddleboarding (SUP) cu cîini.Despre acest eveniment relatează Associated Press.Participanții au fost evaluați după mai multe criterii – de la abilitatea de a se menține pe val pînă la stil și spectaculozitatea generală a prestației. Cîștigătorii din acest an au fost surferul Carl Barnes și cîinele s

