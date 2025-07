Mihăileni, Pîrjota și Răcăria – în topul celor mai amenajate localități din raionul Rîșcani

12:40

În conformitate cu cerințele Convenției UEFA de recunoaștere a calificării antrenorilor, Departamentul Tehnic al Federației Moldovenești de Fotbal împreună cu Școala Federală de Antrenori, invită la un webminar antrenorii care dețin licența C UEFA și C FMF, programat pentru data de 4 august. Cursul se va desfășura online pentru a asigura accesibilitatea maximă a participanților.