Comisia Electorală Centrală a înregistrat PAS în cursa pentru parlamentarele din toamnă 

15:50

Lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, susține că autoritățile au trecut la presiuni financiare directe asupra sa, după ce conturile personale i-au fost blocate. Politiciana consideră această acțiune o tentativă de intimidare și reducere la tăcere a vocilor incomode pentru guvernare. „Oameni buni, cei de la guvernare mi-au blăcat conturile. Eu vreau să-i întreb pe […] The post Victoria Furtună acuză guvernarea de blocarea conturilor și promite că va continua lupta politică appeared first on Omniapres.