Vrei să conduci Moldexpo? APP caută un nou director!

07:20

Fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a fost aproape să izbucnească în lacrimi în direct, la emisiunea „Puterea a Patra” de la N4. Emoțiile l-au copleșit în timp ce povestea despre trecutul său și încercările prin care a trecut. Am trecut prin multe și am căpătat imunitate. Nu știu… vrei, nu vrei, rămâi cu […] Articolul (Video) Dorin Chirtoacă, aproape în lacrimi în direct: „Aș vrea să mai am încredere în oameni” apare prima dată în ea.md.