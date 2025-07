ULTIMA ORĂ: Transportatorii ar putea protesta în fața sediilor IGP și INSP după ce au acuzat poliţia de abuzuri – Reacția MAI

12:30

Șefa Institutului Național al Justiției (INJ) din Republica Moldova, Ramona Strugariu, afirmă că s-a mutat singură la Chișinău, în timp ce familia sa a rămas în Bruxelles și că a schimbat un salariu de 10 mii de euro pe unul de puțin sub 30 de mii de lei, la Chișinău, scrie Ziua.md. „Am venit în ...