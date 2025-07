Exporturile Transnistriei, la cel mai mic nivel din ultimii 25 de ani – Vânzările de energie și metal s-au prăbușit

11:20

Elena Dragalin, mama fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și președintele Asociației „Moldova AID" din SUA, a anunțat că nu va mai susține Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Am votat și am promovat PAS ani la rând. Azi spun direct: PAS – nu. Liga Orașelor și Comunelor (LOC)