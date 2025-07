Veaceslav Platon ar putea fi eliberat din arest pe cauțiune în Marea Britanie – Care este valoarea garanției

10:40

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a comentat intenția deputatei neafiliate Olesea Stamate – exclusă anterior din PAS în urma scandalului privind legea amnistiei – de a participa la alegerile parlamentare din toamnă în calitate de candidat independent. În cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, Grosu a declarat că ... Igor Grosu despre Olesea Stamate care candidează independent la parlamentare – E fon, așa, gălăgie care nu trebuie să ne sustragă de la obiectivul nostru principal The post Igor Grosu despre Olesea Stamate care candidează independent la parlamentare – E fon, așa, gălăgie care nu trebuie să ne sustragă de la obiectivul nostru principal appeared first on Politik.