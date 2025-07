Anchetă la Tighina: Două fete ar fi fost ținute ani la rând în izolare într-un apartament

17:50

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit perioada 20 iulie – 19 august 2025 pentru depunerea dosarelor în vederea înregistrării candidaților la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. În primele două zile ale perioadei – 20 și 21 iulie – partidele politice și blocurile electorale vor putea depune listele de candidați …