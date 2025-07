Dumitru Roibu: "Politicienii trebuie să unească oamenii, nu să-i împartă în diferite tabere"

19:30

Alan Bergman a scris o melodie împreună cu viitoarea sa soție în ziua în care s-au întîlnit prima dată. În următorii 60 de ani, nu au încetat să facă muzică împreună.Bergman a fost jumătate dintr-unul dintre cele mai mari duete americane de compozitori. Cealaltă a fost soția sa, Marilyn, care a murit în 2022. Împreună, cuplul a scris versurile pentru „The Way We Were” și „The Windmills of Your