IPN | Agenda culturală | 20 iulie

13:10

Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat peste 80 de milioane de lei taxe vamale pentru importul mărfurilor, în primul semestru al anului curent. Pentru întreg anul 2024, această cifră… The post Taxe vamale de peste 80 mln lei, achitate de agenții economici din stânga Nistrului în 2025 appeared first on ipn.md.