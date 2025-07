Când vor avea loc alegerile în regiunea transnistreană

12:00

Visezi la o nuntă în mijlocul naturii, cu aer curat, liniște cât cuprinde și peisaje ca-n povești? Am adunat pentru tine 12 locații retrase, ce se află la o distanță de peste 50 de kilometri de Chișinău, care cu siguranță îți vor cuceri inima. Unele sunt ascunse între dealuri, altele se află pe marginea lacurilor sau printre podgorii, dar toate au farmecul lor. Astfel, dacă nu te sperie ideea de a te îndepărta de oraș, acest articol îți va prinde bine.